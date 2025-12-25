مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طی کمتر از ۲۴ ساعت، سه حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در مناطق مختلف استان فارس به ثبت رسید که متأسفانه در یکی از این حوادث، یک نفر جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، در تشریح این حوادث گفت: نخستین حادثه در فاز ۲ شهر صدرا رخ داد؛ در این حادثه چهار نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که با حضور به‌ موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵، هر چهار نفر با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان ابوعلی سینا صدرا منتقل شدند.

او گفت: حادثه دوم در شیراز، بخش خان‌زنیان، بعد از دهنو قلندری و روستای سرمور به وقوع پیوست؛ در این مأموریت نیز چهار نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) انتقال یافتند.

رئیس اورژانس فارس گفت: سومین حادثه در یکی از غرفه های میدان تره بار شیراز گزارش شد؛ این حادثه که بر اثر استفاده از پیک‌ نیک در داخل خودرو رخ داده بود و متأسفانه منجر به فوت یک نفر قبل از رسیدن تیم اورژانس ۱۱۵ شد.

عابد با تأکید بر بی‌ رنگ و بی بو بودن گاز مونوکسید کربن و خطر مرگ خاموش، از شهروندان خواست از استفاده وسایل گرمایشی غیراستاندارد، روشن کردن پیک نیک و زغال در فضاهای بسته و داخل خودرو خودداری کرده و نسبت به ایمن‌ سازی دودکش‌ ها و تهویه مناسب محیط‌ های بسته توجه ویژه داشته باشند.

برچسب ها: گاز گرفتگی ، اورژانس فارس ، مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ، حادثه
