باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت باید هفت کار را برای ساماندهی اوضاع اقتصادی انجام دهد، گفت: اول اینکه فرمانده جنگ اقتصادی در دولت تعیین شود و ما بدانیم، جنگ اقتصادی که وجود دارد فرمانده میدان کیست چون الان فرمانده ندارد و اجزای دولت دارند به هم میزنند، این به آن شلیک میکند و آن یکی به این شلیک میکند.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس اظهار کرد: دومین مورد اینکه فرمانده اتاق جنگ ارزی کیست؟، چون بالاخره ما در حوزه ارز جنگ داریم؛ اینکه ارز چه میشود، اینها همه نکات بسیار مهم و جنگی است چراکه دشمن پای جنگ ارزی با ما ایستاده است، پس باید یک فرمانده تعیینشده داشته باشیم که تمام منابع و مصارف ما یکجا در آن اتاق جنگ مدیریت شود.
این نماینده مجلس درباره سومین نکته بیان کرد: باید سخنگوی جنگ اقتصادی داشته باشیم. اینکه هر کسی در دولت بیاید و یک حرفی درباره مسائل اقتصادی بزند، کار درستی نیست؛ این جامعه را ملتهب و مشکل ایجاد میکند و همه این موارد را گفتم که دولت ظرف یک هفته آنها را تعیین کند.
حاجیدلیگانی درباره چهارمین نکته گفت: در سه ماه آخر سال بیایند مبالغی را به مردم در قالب کالابرگ واریز کنند یعنی به همان میزانی که از جیب مردم بهدلیل تورم ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده، همان را به جیب مردم برگردانند.
نایبرئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس درباره نکته پنجم تصریح کرد: اختیارات دولت الیماشاءالله فراوان است و میتواند بودجه را از ۱۰ درصد تا ۲۰۰ درصد در ردیفها جابهجا کند؛ تخصیص و اجرا هم که با دولت است، پس بیاید از اختیاراتش در جهت معیشت و اصلاح معیشت مردم استفاده کند.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس درباره نکته ششم تصریح کرد: ترمیم دولت اجتنابناپذیر است و سه گزینه داریم؛ اول اینکه خود دولت بیاید ترمیم کند؛ دولت بیاید افراد خودش را جابهجا کند و آدمهای قوی بگذارد، آدمهایی که مرد اداره وزارتخانه و یا بقیه جاها در این شرایط باشند چون برخیشان نیستند. اگر دولت خودش وزرایش را تغییر بدهد، طبیعتاً کمهزینه خواهد بود. دوم اینکه بخشی را دولت ترمیم کند و بخشی را هم مجلس بیاید استیضاح کند و رأی اعتمادش را پس بگیرد و سوم اینکه اگر دولت انجام ندهد، طبیعتاً مجلس ناگزیر از استیضاح خواهد بود البته یک مقداری برای این مدتهایی که سرپرست میماند هزینههایی دارد، اما چارهای جز این نیست.
حاجیدلیگانی گفت: نکته آخر هم اینکه همه تصمیماتی که راجع به مسئله اقتصاد مردم است، باید در مجلس گرفته شود. اینکه در برخی جلسات تصمیماتی گرفته میشود که مجلس در جریان نیست، کار درستی نیست.