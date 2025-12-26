نماینده مجلس می‌گوید دولت فرمانده جنگ اقتصادی ندارد و و اجزای دولت دارند به هم می‌زنند، این به آن شلیک می‌کند و آن یکی به این شلیک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت باید هفت کار را برای ساماندهی اوضاع اقتصادی انجام دهد، گفت: اول اینکه فرمانده جنگ اقتصادی در دولت تعیین شود و ما بدانیم، جنگ اقتصادی که وجود دارد فرمانده میدان کیست چون الان فرمانده ندارد و اجزای دولت دارند به هم می‌زنند، این به آن شلیک می‌کند و آن یکی به این شلیک می‌کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس اظهار کرد: دومین مورد اینکه فرمانده اتاق جنگ ارزی کیست؟، چون بالاخره ما در حوزه ارز جنگ داریم؛ اینکه ارز چه می‌شود، این‌ها همه نکات بسیار مهم و جنگی است چراکه دشمن پای جنگ ارزی با ما ایستاده است، پس باید یک فرمانده تعیین‌شده داشته باشیم که تمام منابع و مصارف ما یک‌جا در آن اتاق جنگ مدیریت شود.

این نماینده مجلس درباره سومین نکته بیان کرد: باید سخنگوی جنگ اقتصادی داشته باشیم. اینکه هر کسی در دولت بیاید و یک حرفی درباره مسائل اقتصادی بزند، کار درستی نیست؛ این جامعه را ملتهب و مشکل ایجاد می‌کند و همه این موارد را گفتم که دولت ظرف یک هفته آنها را تعیین کند.

حاجی‌دلیگانی درباره چهارمین نکته گفت: در سه ماه آخر سال بیایند مبالغی را به مردم در قالب کالابرگ واریز کنند یعنی به همان میزانی که از جیب مردم به‌دلیل تورم ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده، همان را به جیب مردم برگردانند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس درباره نکته پنجم تصریح کرد: اختیارات دولت الی‌ماشاءالله فراوان است و می‌تواند بودجه را از ۱۰ درصد تا ۲۰۰ درصد در ردیف‌ها جابه‌جا کند؛ تخصیص و اجرا هم که با دولت است، پس بیاید از اختیاراتش در جهت معیشت و اصلاح معیشت مردم استفاده کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس درباره نکته ششم تصریح کرد: ترمیم دولت اجتناب‌ناپذیر است و سه گزینه داریم؛ اول اینکه خود دولت بیاید ترمیم کند؛ دولت بیاید افراد خودش را جابه‌جا کند و آدم‌های قوی بگذارد، آدم‌هایی که مرد اداره وزارتخانه و یا بقیه جاها در این شرایط باشند چون برخی‌شان نیستند. اگر دولت خودش وزرایش را تغییر بدهد، طبیعتاً کم‌هزینه خواهد بود. دوم اینکه بخشی‌ را دولت ترمیم کند و بخشی را هم مجلس بیاید استیضاح کند و رأی اعتمادش را پس بگیرد و سوم اینکه اگر دولت انجام ندهد، طبیعتاً مجلس ناگزیر از استیضاح خواهد بود البته یک مقداری برای این مدت‌هایی که سرپرست می‌ماند هزینه‌هایی دارد، اما چاره‌ای جز این نیست.

حاجی‌دلیگانی گفت: نکته آخر هم اینکه همه تصمیماتی که راجع به مسئله اقتصاد مردم است، باید در مجلس گرفته شود. اینکه در برخی جلسات تصمیماتی گرفته می‌شود که مجلس در جریان نیست، کار درستی نیست.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اجزای دولت و مجلس و ....همه مردم را له کرده و می کنند و خودشان و ایل و تبار شان همه از غارت مردم در اثر تورم سازی و تحریم طلبی همیشگی از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند!!!
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ناترازی مسعول داریم نه ناترازی بوجه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
میشه شما فرمانده بشی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۲۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ژاپن بعد از شکست در جنگ جهانی توسط امریکا و همپیمانانش تحریم شد این کشور آن زمان با تحریم‌های شدید مواجه بود و در شرایط شدید بد اقتصادی قرارداشته اند حاکمان آن زمان ژاپن تمام اقتصاد دانان و تولید کنندگان موفق آن کشور را جمع کردند و از آنها راهکار خواستند سپس آنها توانستند هم رفاه کشور راتامین کنند هم به یکی از ده کشور قطب صنعتی دنیا تبدیل شوند اگر شما هم از تاریخ کشورهای مثل ژاپن استفاده کنید و از دانشمندان و نخبه گان و تولید کنندگان موفق اقتصادی در هر زمینه ای مشاوره بگیرید به یکی از کشورهای موفق دنیا در زمینه اقتصاد و فناوری و صنعت تبدیل خواهیم شد چرا باید همیشه به منابع طبیعی مثل نفت و گاز و طلا و دیگر معادن تکیه کنیم چرا نباید تحقیق کنیم و ببینیم که کشورهایی که این منابع را نداشته اند چه کار کرده اند که موفق شده اند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
دولت بی تدبیر
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۳:۵۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
پس وسط این جار و جنجال و دعوا مردم عادی بیشترین زیان و آسیب را می‌بینند این وضعیت اسف بار اقتصادی را چه کسی باید جمع و جور کند.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۳:۴۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
همه گرونی ها زیر سر خودتون و با هم دست به یکی کردین کسری بودجه رو با بالا بردن نرخ ارز جبران کنید حالا هی الکی شعار بدین
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عیسی کنگرلویی
۱۳:۳۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
کدام رییس جمهور
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
وزیر ی برکنار بشود از آن بدتر خواهد آمد بیشتر وزیری که برکنار میشود معاون همان وزیر را جایگزین میشوند همتی برداشته شده بجاش مدنی زاده آمد اوضاع بدتر شد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
عمدتا حرف فقط میزنین
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
تا زمانی که احزاب متحد نشن وباهم برای پیشرفت کشور تلاش نکنن و به‌جای این که چوب لای چرخ هم بزارم برای کشور و ایران نجنگند قطعا وضعیت بدتر خواهد شد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
فرمانده داره اما طرف مردم نیست.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
در همه جای دنیا، حتی همون آمریکای خراب شده اگر دولت نتواند امور را کنترل کند موقتا تعطیل شده تا خسارات بیشتری ببار نیاورد. و یک شورای موقت شبیه زمان جنگ امور حداقلی را اداره نموده و همزمان برای تعيين یک دولت جدید یا تغییر در بخش‌های مهم دولت فعلی تصمیم گیری می‌کند. البته اگر بتواند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مجلس هم مماشات میکند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ملت دارند می‌بینند .دولتی ها نمی‌بینند
۰
۳
پاسخ دادن
