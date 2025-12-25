باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدعلی لکزائی فرمانده انتظامی شهرستان چابهارگفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گروگانگیری پسری نوجوان حدودا ۱۳ ساله در چابهار، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، این نوجوان نیمه‌های شب همراه برادران خود در مسیر بازگشت به منزل توسط سرنشینان یک خودروی پژو نقره‌ای با سر و صورتی پوشیده گروگان گرفته و عوامل این اقدام از محل متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: اقدامات اولیه جهت شناسائی و دستگیری عوامل و رهائی نوجوان آغاز شده است.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان درخواست نمود تا در صورت کسب هرگونه اطلاعی در این خصوص مراتب را به سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، اطلاع دهند.

منبع: فراجا