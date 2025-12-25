باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و بنیاد حیات کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل در عرصه توانمندسازی و آموزش مهارتی اقشار محروم و آسیبپذیر امضا شد.
امضای این تفاهم نامه با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد.
احمد میدری در این نشست بر گسترش همکاریهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با سازمانها و نهادهای حمایتی و تخصصی تاکید کرد و گفت: شعار اصلی وزارت کار در دولت چهاردهم " نیروی کار با مهارت بیکار نمیماند" است.
وی مهمترین برنامه وزارت کار در حوزه حمایت از نیروی کار و کارگران را توسعه مسکن کارگری با مشارکت کارفرمایان و گسترش مهارت آموزی تخصصی در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم عنوان کرد.
همچنین سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این نشست، مهمترین راهبرد ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای کمیته امداد امام خمینی (ره) را توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات عنوان کرد.
وی افزود: ایجاد درآمد با ثبات مستلزم اشتغال پایدار و در نهایت توسعه مهارت آموزی لازمه اشتغال پایدار است.
بختیاری یکی از مهمترین هدفهای این نهاد حمایتی را تلاش برای ریشه کن کردن فقر مهارتی و توسعه اشتغال پایدار در مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر کشور برشمرد.
این تفاهم نامه به امضای غلامحسین محمدی رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و مرتضی فیروزآبادی مدیر عامل بنیاد حیات رسید.
بر اساس این تفاهمنامه همکاری پنجساله، سازمان آموزش فنیوحرفهای به عنوان متولی اصلی اجرا، متعهد شده است تا با اولویتدهی به آموزشهای مهارتی منطبق بر نیاز بازار کار، زمینه اشتغال پایدار جامعه هدف را فراهم کند.
تعهدات کلیدی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور شامل توصیه به همکاری آموزشگاههای آزاد با شرایط ویژه مالی، اولویت اجرای دورههای درخواستی بنیاد در مراکز دولتی، بیمه مهارتآموزان، ارائه مشاوره شغلی، برگزاری آزمون و صدور گواهی نامههای معتبر و تسهیل ارتباط با بنگاههای اقتصادی برای ایجاد فرصت شغلی است.
از سوی دیگر، بنیاد حیات کمیته امداد نیز متعهد شده است تا تمامی فرآیندهای آموزشی را از طریق سامانه تخصصی خود («حیات») مدیریت کند.
پرداختها به مراکز آموزشی منوط به ثبت کامل اطلاعات و نتایج در این سامانه خواهد بود. بنیاد همچنین متعهد به حمایت تسهیلاتی و تجهیزاتی از مددجویان، پرداخت بخشی از هزینههای دوره در مراکز دولتی، و تأمین هزینه خوابگاههای مهارتآموزان شده است. شیوه پرداخت به آموزشگاههای آزاد نیز بر اساس رتبهبندی کیفی در سامانه بنیاد تعیین میشود.
بر اساس این تفاهمنامه پنجساله که بر محوریت دو طرح تحولی «همنوا» (بورسیه مهارتی) و «کارافن» استوار است، گامی مهم در راستای تحول آموزشهای مهارتی و پاسخگویی هدفمند به نیازهای اشتغالزایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و اقشار کمبرخوردار (دهکهای ۱ تا ۴) محسوب میشود. طرفین برای نظارت و هماهنگی بهتر، تشکیل کارگروههای مشترک در سطح ملی و استانی و اتصال سامانههای اطلاعاتی خود را نیز در دستور کار دارند.
طرفین در حوزههایی، چون ارائه آموزشهای مهارتی، مشاوره شغلی، صدور گواهینامههای معتبر، حمایت از طرحهای «همنوا» و «کارافن» و ایجاد فرصتهای شغلی در بنگاههای اقتصادی همکاری خواهند کرد.
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی