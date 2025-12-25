استقرار رادار‌های ترکیه در سوریه، با ایجاد امکان رصد مسیر‌های پروازی به سمت ایران، آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل را با چالشی جدی مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار شبکه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» شامگاه پنجشنبه گزارش داد که یکی از روزنامه‌های ترکیه‌ای نزدیک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تیتر اصلی خود را به عبارت «اسرائیل، دشمن شماره یک» اختصاص داده است.

در همین راستا، این خبرنگار از آنچه «تحول نگران‌کننده در حضور ترکیه در سوریه» خواند، سخن گفت و افزود که این مسئله می‌تواند تاثیرات مستقیمی بر فعالیت‌های نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در آسمان سوریه داشته باشد.

او به نقل از دو منبع اطلاعاتی غربی فاش کرد که ترکیه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده است تا سامانه‌های راداری خود را در داخل خاک سوریه مستقر کند. این خبرنگار افزود: «نصب این رادار‌ها نه‌تنها بر حرکت جنگنده‌های اسرائیلی در حریم هوایی سوریه تأثیر می‌گذارد، بلکه مسیر‌های پروازی اسرائیل به سمت ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

این گزارش تصریح می‌کند که سوریه یک گذرگاه هوایی کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود؛ به این معنا که هر رادار ترکیه‌ای مستقر در خاک سوریه، امکان رصد هواپیما‌های اسرائیلی را در مسیر اجرای عملیات در ایران یا (طبق گزارش‌های خارجی) مناطقی مانند عراق فراهم می‌کند.

خبرنگار «آی ۲۴ نیوز» معتقد است این اتفاق می‌تواند «آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل» را سلب کند. وی افزود: «پس از سقوط دولت بشار اسد، اسرائیل سلسله حملاتی را علیه پایگاه‌های سوریه انجام داد تا مانع از استقرار ترکیه‌ای‌ها در آنها شود، اما اکنون این نگرانی دوباره به قوت خود بازگشته است.»

در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد که انتظار می‌رود در دیدار آتی ترامپ و نتانیاهو، موضوع تنش میان رژیم تروریستی اسرائیل و ترکیه مطرح شود. نتانیاهو قصد دارد مخالفت صریح این رژیم با تجهیز ترکیه به جنگنده‌های F-۳۵ را ابراز کند.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ترکیه علی‌رغم مخالفت تل‌آویو، در حال فشار بر آمریکا است تا این کشور را در قالب «نیرو‌های بین‌المللی ثبات» در غزه مشارکت دهد.

منبع: المیادین

