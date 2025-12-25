باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی در نشست هماندیشی بازآرایی جبهه فعالان مردمی جهاد و شهادت در باغ موزه دفاع مقدس که با حضور اساتید، سخنرانان و راویان برتر کشور برگزار شد، گفت: مردم ایران برای زدودن شرک و ظلم و نفاق، امام خمینی (ره) را همراهی کردند و امروز پس از حدود نیم قرن همچنان محکم و با اقتدار با تحمل مشکلات و سختیها بر سر آرمانهای خود ایستادهاند.
وی با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در میدان نظامی به فکر تهاجم فرهنگی افتادند و در آن حوزه نیز شکست خوردند، افزود: دشمنان به این نتیجه رسیدند که آخرین سنگر مبارزه و فشار بر ملت ایران حوزه اقتصاد است و آنها یک جنگ اقتصادی را علیه ایران کلید زدند که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به اوج رسید و امید داشتند در همان زمان به نتیجه برسند، اما باز شکست خوردند.
فرمانده سپاه پاسداران در دفاع مقدس گفت: هدف دشمنان در جنگ ۱۲ روزه تمام کردن قطعی کار در هفته اول بود و گمان میکردند با ترور فرماندهان، انسجام نظامی ایران از هم میپاشد، حال آنکه با تدبیر و درایت فرمانده کل قوا سریعا فرماندهان جایگزین شدند و کار به جایی رسید که هم آمریکا و هم اسرائیل برای آتشبس التماس میکردند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر پیروزی در این جنگ گفت: پس از آتشبس گفتند ما با بمب افکنهای خود تاسیسات اتمی ایران را تخریب کردهایم و پیروز شدیم حال آنکه هدف آنان ساقط کردن جمهوری اسلامی بود، فلذا شکست خوردند.
وی افزود: رکن اصلی پیروزی، رهبری معظم انقلاب بودند، اما علاوه بر رکن رهبری و نیروهای مسلح عامل مهم و بزرگ دیگر این پیروزی، قیام مردمی و حمایت گسترده همه مردم ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور و اتحاد مثالزدنی ملت بزرگ ایران در دفاع از کشورشان بود.
سرلشکر رضایی گفت: اگر سنگر نهضت بینالمللی ضد صهیونیسم را حفظ کنیم، ملت ایران به آرمانهای خود خواهد رسید، لذا نخبگان، علما و سیاستمداران باید این شرایط تاریخی را درک کنند و با هماهنگی و انسجام در امتداد مسیر رهبر معظم انقلاب از ایراد سخنان تفرقه آمیزاجتناب کنند.
منبع: صداوسیما