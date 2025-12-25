عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایستادگی ملت ایران، عامل اصلی شکست همه‌جانبه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی در نشست هم‌اندیشی بازآرایی جبهه فعالان مردمی جهاد و شهادت در باغ موزه دفاع مقدس که با حضور اساتید، سخنرانان و راویان برتر کشور برگزار شد، گفت: مردم ایران برای زدودن شرک و ظلم و نفاق، امام خمینی (ره) را همراهی کردند و امروز پس از حدود نیم قرن همچنان محکم و با اقتدار با تحمل مشکلات و سختی‌ها بر سر آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در میدان نظامی به فکر تهاجم فرهنگی افتادند و در آن حوزه نیز شکست خوردند، افزود: دشمنان به این نتیجه رسیدند که آخرین سنگر مبارزه و فشار بر ملت ایران حوزه اقتصاد است و آنها یک جنگ اقتصادی را علیه ایران کلید زدند که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به اوج رسید و امید داشتند در همان زمان به نتیجه برسند، اما باز شکست خوردند.
 
فرمانده سپاه پاسداران در دفاع مقدس گفت: هدف دشمنان در جنگ ۱۲ روزه تمام کردن قطعی کار در هفته اول بود و گمان می‌کردند با ترور فرماندهان، انسجام نظامی ایران از هم می‌پاشد، حال آنکه با تدبیر و درایت فرمانده کل قوا سریعا فرماندهان جایگزین شدند و کار به جایی رسید که هم آمریکا و هم اسرائیل برای آتش‌بس التماس می‌کردند.
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر پیروزی در این جنگ گفت: پس از آتش‌بس گفتند ما با بمب افکن‌های خود تاسیسات اتمی ایران را تخریب کرده‌ایم و پیروز شدیم حال آنکه هدف آنان ساقط کردن جمهوری اسلامی بود، فلذا شکست خوردند.
 
وی افزود: رکن اصلی پیروزی، رهبری معظم انقلاب بودند، اما علاوه بر رکن رهبری و نیرو‌های مسلح عامل مهم و بزرگ دیگر این پیروزی، قیام مردمی و حمایت گسترده همه مردم ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور و اتحاد مثال‌زدنی ملت بزرگ ایران در دفاع از کشورشان بود.
 
سرلشکر رضایی گفت: اگر سنگر نهضت بین‌المللی ضد صهیونیسم را حفظ کنیم، ملت ایران به آرمان‌های خود خواهد رسید، لذا نخبگان، علما و سیاستمداران باید این شرایط تاریخی را درک کنند و با هماهنگی و انسجام در امتداد مسیر رهبر معظم انقلاب از ایراد سخنان تفرقه آمیزاجتناب کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اونا التماس کردند شما چرا قبول کردید
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آقا محسن یه زمانی وزیر جنگ لازم بود الان وزیر اقتصاد مهم است
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
این متجاوزان شرور به کشور حمله کردند و کلی خسارت اعم از انسانی و مالی وارد کردند و بعد رفتند و نحوه رفتنشان هیچ مشکلی از ما حل نخواهد کرد مهم اینست که بابت تجاوزشان باید غرامت می دادند...
۱۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
حتما همینطور هست حتما ترسیدند دیگه جرأت نمی‌کنند نگاه چپ بهمون کنند
۱۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مردم‌کاری به شکست وپیروزی تو ندارند مردم ازتهاجم فرهنگی هراسی ندارند مردم از گرسنگی برهنه گی بی سر پناهی تغذیه بهداشت دارند نابود میشند که عامل همه این بدبختیها دولت است
۳
۲۸
پاسخ دادن
