تاجگردون افزود: با توجه به اینکه شرایط کشور دچار تغییرات زیادی شده است، ضرورت داشت این موارد با دقت بررسی شود البته فردا، (جمعه، ۵ دی ماه) نیز جلسات ادامه خواهد داشت و موضوعاتی مانند مالیات‌ها، حقوق کارمندان، پلکانی‌سازی معافیت‌ها و توجه به معافیت‌های مالیاتی، میزان رشد واقعی بودجه، ترکیب درآمد‌ها و مصارف دولت در لایحه تقدیمی، همگی باید به‌صورت دقیق آنالیز شود تا بتوانیم با چشم باز درباره کلیات تصمیم‌گیری کنیم.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات همسان شود و بتوانیم با دولت هماهنگ‌تر شویم و در مورد برنامه‌های سال ۱۴۰۵ به‌ویژه در زمینه مصرف و ساماندهی انرژی و انتقال منابع به مصرف کنندگان واقعی با هم هماهنگ شویم شاید بتوانیم سال بهتری را برای مردم رقم بزنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر تلاش نمایندگان مجلس، گفت: این نکته را از این جهت عرض می‌کنم که همگان می‌دانند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی متناسب با مأموریت خود، شب و روز تلاش می‌کنند تا بتوانند کار بهتری را به مردم تقدیم کنند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دوازدهم در مورد افزایش میزان حقوق کارمندان، یادآور شد: کل کار ما در همین بخش متمرکز است و افزایش ۲۰ درصدی حقوق قاعدتاً فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و مجلس تمام تلاش خود را می‌کند تا این افزایش را به سمتی ببرد که سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند و پیش‌بینی من این است که مجلس با دولت این افزایش حقوق را خواهند داشت و ضمن اینکه در طبقه بندی معافیت‌ها و ضریب حقوق، حتماً تأثیر خواهد داشت.

تاجگردون درباره حامل‌های انرژی نیز گفت: مجلس در بحث حامل‌ها، ورود مستقیمی نمی‌کند و این موضوع از اختیارات دولت است، مگر در ساماندهی منابع حاصل از تغییر نرخ‌ها که اتفاق خاصی نیفتاده است. میزان واردات بنزین یا به عبارتی هزینه نفتی که بابت واردات بنزین پرداخت می‌کنیم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ معادل کل یارانه کالا‌های اساسی است که قرار است به مردم ارائه کنیم یعنی واردات بنزین به اندازه یارانه کالای اساسی هزینه دارد و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت مدیریت جدی مصرف است.