باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نتایج جدیدترین پایش شاخص «برند ملی کشورها» نشان میدهد که جایگاه بینالمللی رژیم تروریستی اسرائیل به پایینترین سطح خود از زمان تاسیس این شاخص رسیده است؛ بهگونهای که نفرت جهانی از مرز انتقاد به این رژیم فراتر رفته و اکنون مستقیما متوجه جامعه و شهرک نشینان اسرائیلی شده است.
شاخص بینالمللی برندینگ (BrandIL) که امروز پنجشنبه منتشر شد، از تداوم سقوط آزاد اعتبار رژیم تروریستی اسرائیل برای دومین سال متوالی پس از جنگ غزه پرده برداشت. بر اساس این دادهها، رژیم تروریستی اسرائیل که در سال ۲۰۲۲ رتبه ۴۴ را داشت، اکنون در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۶.۱ درصدی امتیازات، عملا در ردههای انتهایی (رتبه ۴۶ تا ۵۰ در شاخصهای مختلف) قرار گرفته است.
این گزارش بر یک تحول بیسابقه و خطرناک ضد رژیم تروریستی اسرائیل تاکید دارد، برخلاف گذشته، افکار عمومی جهان دیگر میان سیاستهای این رژیم تروریستی و رفتار شهرک نشینان صهیونیست تمایزی قائل نیستند. اکنون شهرک نشینان صهیونیست در اسرائیل در بسیاری از کشورها به عنوان «مسئول مستقیم» وقایع غزه شناخته میشود و آنها در چشم بسیاری از مردم جهان به یک «شخص غیرمرغوب» تبدیل شده است.
این پایش که از میان ۴۰ هزار شرکتکننده در ۲۰ کشور جهان انجام شده، رژیم تروریستی اسرائیل را در سه حوزه زیر در بدترین وضعیت ممکن نشان میدهد: ۱. بیزاری انسانی: اسرائیلیها در افکار عمومی به عنوان افرادی «ناپسند» توصیف شدهاند که موجی از نفرت را برانگیختهاند. ۲. نفرت نسل Z: نسل جوان در غرب، اسرائیل را نه یک دولت دموکراتیک، بلکه یک «نماد استعمار سمی» و رژیمی «نامشروع» میبینند. ۳. بایکوت اقتصادی: کاهش شدید تمایل به خرید محصولات اسرائیلی، نشاندهنده یک تحریم خودجوش جهانی است.
در همین راستا آمریکا نیز به دلیل حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل با افت وجهه جهانی روبهرو شده است. همچنین طبق این آمار، کشورهای ژاپن، سوئد، انگلیس و فرانسه در صدر مخالفان و بیزاران از رژیم تروریستی اسرائیل قرار دارند، در حالی که بیشترین همدلی با این این رژیم تروریستی تنها در هند، برزیل و آمریکا دیده میشود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که تشکیلات خودگردان فلسطین برای اولین بار جهت مقایسه و پایش روندها، وارد این شاخص جهانی شده است.
منبع: آر تی