باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که مذاکرات «بسیار خوبی» با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داشته است که بر پایان دادن به جنگ متمرکز بوده است.

او در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «ما در مورد جزئیات اساسی بحث کردیم. ایده‌های خوبی وجود دارد که می‌تواند به سوی یک نتیجه مشترک و صلح پایدار پیش برود.»

زلنسکی در ادامه، از این دو فرستاده به خاطر «رویکرد سازنده، کار فشرده و سخنان محبت‌آمیز» تشکر کرد.

رئیس جمهور اوکراین افزود: «ما واقعاً ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته تلاش می‌کنیم تا پایان این جنگ را نزدیک‌تر کنیم و اطمینان حاصل کنیم که همه اسناد و مراحل واقع‌بینانه، مؤثر و قابل اعتماد هستند.»

این اظهارات در حالی منتشر شده که زلنسکی اخیرا از طرح ۲۰ ماده‌ای خود برای پایان داده به جنگ خبر داده است. زلنسکی می‌گوید که یک «منطقه غیرنظامی یا یک منطقه آزاد اقتصادی» می‌تواند به‌طور بالقوه بن‌بست بر سر آینده منطقه دونباس در شرق اوکراین را حل کند؛ هرچند به گفته او، هر طرحی برای صلح باید در نهایت با انتخابات تایید شود. رئیس جمهور اوکراین گفت که آمریکا و اوکراین «به طور قابل توجهی اکثر مواضع را به هم نزدیک کرده‌اند»، اما مذاکره‌کنندگان هنوز نتوانسته‌اند در مورد نقاط اختلاف ارضی به اجماع برسند.

شایان ذکر است که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین عصر امروز اعلام کرده که در حال بررسی این طرح است.

منبع: رویترز