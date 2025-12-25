باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم لیلة الرغائب، شب جمعهی اوّل ماه رجب المرجب، با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین سیّدعلی خوشنظر به ایراد سخن پرداخت و حجت الاسلام و المسلمین علیاصغر احمدی، دعای روحبخش کمیل را قرائت کرد.
در این شب پرشکوه که به «شب آرزوها» شهرت دارد، دلهای عاشقان در فضای ملکوتی حرم، سرشار از امید و نیایش شد. زمزمههای دعا، اشکهای شوق و دستهای رو به آسمان، تصویری از بندگی و نیاز انسان به خالق بیهمتا را رقم زد. هر کس با قلبی مملو از آرزوهای پاک، از خداوند طلب بخشش، رحمت و برآورده شدن حاجات کرد.
لیلة الرغائب، فرصتی است برای بازگشت به خویشتن، برای زدودن غبار غفلت از جان و برای پیوند دوباره با سرچشمه نور. در این شب، زائران با یادآوری کرامت اهلبیت علیهمالسلام، آرزوهای خود را در کنار مضجع شریف حضرت احمدبن موسی (ع) به آسمان سپردند و با ایمان و امید، از خداوند متعال خواستند که زندگیشان را به نور محبت، آرامش و برکت بیاراید.
این شب، شب آرزوهاست؛ شبی که در آن، هر آه و نیایش، پلی میشود میان زمین و آسمان، و هر دل شکسته، نوید اجابت و رحمت الهی را در خود احساس میکند.