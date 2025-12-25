مراسم لیلة الرغائب شب جمعه‌ی اوّل ماه رجب المرجب، با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم لیلة الرغائب، شب جمعه‌ی اوّل ماه رجب المرجب، با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین سیّدعلی خوش‌نظر به ایراد سخن پرداخت و حجت الاسلام و المسلمین علی‌اصغر احمدی، دعای روح‌بخش کمیل را قرائت کرد.

در این شب پرشکوه که به «شب آرزوها» شهرت دارد، دل‌های عاشقان در فضای ملکوتی حرم، سرشار از امید و نیایش شد. زمزمه‌های دعا، اشک‌های شوق و دست‌های رو به آسمان، تصویری از بندگی و نیاز انسان به خالق بی‌همتا را رقم زد. هر کس با قلبی مملو از آرزو‌های پاک، از خداوند طلب بخشش، رحمت و برآورده شدن حاجات کرد.

لیلة الرغائب، فرصتی است برای بازگشت به خویشتن، برای زدودن غبار غفلت از جان و برای پیوند دوباره با سرچشمه نور. در این شب، زائران با یادآوری کرامت اهل‌بیت علیهم‌السلام، آرزو‌های خود را در کنار مضجع شریف حضرت احمدبن موسی (ع) به آسمان سپردند و با ایمان و امید، از خداوند متعال خواستند که زندگی‌شان را به نور محبت، آرامش و برکت بیاراید.

این شب، شب آرزوهاست؛ شبی که در آن، هر آه و نیایش، پلی می‌شود میان زمین و آسمان، و هر دل شکسته، نوید اجابت و رحمت الهی را در خود احساس می‌کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شب لیله الرغائب ، حرم شاهچراغ(ع) ، سومین حرم اهل بیت ، ماه رجب
خبرهای مرتبط
شب آرزوها؛
شبی که خدا بی حساب می‌بخشد
شیراز؛
لیلةالرغائب در حرم مطهر شاهچراغ (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
محتاج دعا
۰
۲
پاسخ دادن
آغاز عملیات اجرایی ایستگاه قطار شهری دروازه کازرون شیراز/رونمایی از ۲۴ اتوبوس
لیلة الرغائب در سومین حرم اهل‌بیت (ع) + فیلم و تصاویر
سه حادثه مرگبار گازگرفتگی در فارس/یک جان‌باخته و ۸ مصدوم
ذخیره سدهای فارس به ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسید/بارش‌های اخیر جایگزین کسری منابع آبی نشده
رتبه‌های جهانی دانشگاه صنعتی شیراز هم تراز شریف و استنفورد است
پیشرفت ایران نیازمند حضور همزمان زنان و مردان است
آخرین اخبار
لیلة الرغائب در سومین حرم اهل‌بیت (ع) + فیلم و تصاویر
سه حادثه مرگبار گازگرفتگی در فارس/یک جان‌باخته و ۸ مصدوم
رتبه‌های جهانی دانشگاه صنعتی شیراز هم تراز شریف و استنفورد است
ذخیره سدهای فارس به ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسید/بارش‌های اخیر جایگزین کسری منابع آبی نشده
آغاز عملیات اجرایی ایستگاه قطار شهری دروازه کازرون شیراز/رونمایی از ۲۴ اتوبوس
پیشرفت ایران نیازمند حضور همزمان زنان و مردان است
قطع گاز ۷۹۷ باغ‌ویلا و سکونتگاه غیردائم در فارس
شیراز در حماسه ۹ دی یک روز زودتر از کلان‌شهرها پیشگام شد/ رسانه‌ها محور اثرگذاری در بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی
نرگس؛ میراث سبز و معطر سرزمین فارس