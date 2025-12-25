باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-به گزارش خبرنگار ما، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در همایش استادان سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم با تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی گفت: مذاکره ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی است و باید در کنار قدرت میدانی و نظامی به‌کار گرفته شود.

او با اشاره به تجربه مذاکرات نافرجام و بدعهدی آمریکا، بر لزوم تمرکز هم‌زمان بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت زیرساخت‌های داخلی تأکید کرد و افزود: ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه و همراه با آمادگی کامل دفاعی دنبال کرده است.

غریب‌آبادی همچنین فناوری هسته‌ای ایران را کاملاً بومی دانست و گفت این فناوری موجب ارتقای دقت و پیشرفت در سایر صنایع کشور شده و نقش مهمی در استقلال و امنیت ملی دارد.

در ادامه، آیت‌الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، با اشاره به تغییر شکل جنگ‌ها اظهار داشت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و اقتصادی، به جنگ نرم و رام‌سازی ملت‌ها روی آورده و امروز جنگ اصلی، جنگ فرمان و حاکمیت است.

او اساس مشکلات جوامع بشری را نافرمانی از فرمان الهی دانست و تأکید کرد: فقه اسلامی ظرفیت ارائه راهکار در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مدیریت را دارد.

آیت‌الله اراکی با انتقاد از فاصله گرفتن برخی مدیران از مبانی دینی در عرصه حکمرانی، خواستار بهره‌گیری جدی‌تر دولت و مجلس از ظرفیت فکری حوزه‌های علمیه شد و گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور ریشه در بی‌توجهی به آموزه‌های دینی و فقهی دارد.