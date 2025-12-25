معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، گفت: ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه و همراه با آمادگی کامل دفاعی دنبال کرده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-به گزارش خبرنگار ما، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در همایش استادان سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم با تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی گفت: مذاکره ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی است و باید در کنار قدرت میدانی و نظامی به‌کار گرفته شود.

او با اشاره به تجربه مذاکرات نافرجام و بدعهدی آمریکا، بر لزوم تمرکز هم‌زمان بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت زیرساخت‌های داخلی تأکید کرد و افزود: ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه و همراه با آمادگی کامل دفاعی دنبال کرده است. 

غریب‌آبادی همچنین فناوری هسته‌ای ایران را کاملاً بومی دانست و گفت این فناوری موجب ارتقای دقت و پیشرفت در سایر صنایع کشور شده و نقش مهمی در استقلال و امنیت ملی دارد. 

در ادامه، آیت‌الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، با اشاره به تغییر شکل جنگ‌ها اظهار داشت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و اقتصادی، به جنگ نرم و رام‌سازی ملت‌ها روی آورده و امروز جنگ اصلی، جنگ فرمان و حاکمیت است.

او  اساس مشکلات جوامع بشری را نافرمانی از فرمان الهی دانست و تأکید کرد: فقه اسلامی ظرفیت ارائه راهکار در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مدیریت را دارد. 

آیت‌الله اراکی با انتقاد از فاصله گرفتن برخی مدیران از مبانی دینی در عرصه حکمرانی، خواستار بهره‌گیری جدی‌تر دولت و مجلس از ظرفیت فکری حوزه‌های علمیه شد و گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور ریشه در بی‌توجهی به آموزه‌های دینی و فقهی دارد. 

 

برچسب ها: مذاکره ، سیاست خارجی
خبرهای مرتبط
امام جمعه قم:
ملت ایران با وحدت، فشارهای غرب را پس می‌زند
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان با گزارش مردمی و اقدام قضایی
دست‌های رو به آسمان زائران حرم بانوی کرامت در شب آرزوها
واژگونی مرگبار سمند در محور اراک–سلفچگان
ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه دنبال کرده است
گام بلند قم در مسیر درمان سرطان
آخرین اخبار
گام بلند قم در مسیر درمان سرطان
پایان پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان با گزارش مردمی و اقدام قضایی
واژگونی مرگبار سمند در محور اراک–سلفچگان
دست‌های رو به آسمان زائران حرم بانوی کرامت در شب آرزوها
ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه دنبال کرده است
مکان‌های اسکان اضطراری شهر قم شناسایی شد