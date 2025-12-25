امروز ۴ با حضور خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی جمهوری صربستان ، قرارداد رسمی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جهانی EXPO ۲۰۲۷ بلگراد به امضا رسید.

ایران پس از اسلواکی و روسیه، سومین کشور از میان ۱۲۷ کشور متقاضی مشارکت قطعی در این رویداد است که حضور خود در این رویداد بین‌المللی را به‌طور رسمی نهایی کرده است.

این قرارداد با حضور صدیف بیک‌زاده، کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در EXPO 2027 بلگراد، و محمدمهدی تندگویان، معاون کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد از طرف جمهوری اسلامی ایران، و همچنین خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی و کمیسر کل EXPO 2027 بلگراد، و دانیلو یرینیچ، مدیر EXPO 2027 بلگراد، از طرف کشور میزبان به امضا رسید.

در این مراسم، محمدصادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلگراد ، چمنی، رایزن بازرگانی و دیگر مسئولان حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

نمایشگاه جهانی EXPO 2027 بلگراد، بر اساس موافقت مجمع جهانی نمایشگاه‌های بین‌المللی (BIE) و با رای کشورهای عضو با انتخاب کشور صربستان بعنوان میزبان ،به مدت سه ماه و با مشارکت بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی در بلگراد برگزار خواهد شد.

موضوع این دوره از نمایشگاه «بازی برای انسانیت ؛ ورزش و موسیقی برای همه» است و فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، اقتصادی و فناورانه کشورها در حوزه بازی، ورزش و موسیقی در سطح جهانی محسوب می‌شود.

بر اساس این قرارداد بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران با اختصاص سالن نمایشگاهی ویژه ، دستاوردها و ظرفیت‌های خود را در قالب پاویون ملی ایران در EXPO 2027 بلگراد در حوزه های محوری شعار اکسپو‌ به نمایش خواهد گذاشت.

حضور ایران در این رویداد جهانی گامی مهم در جهت توسعه دیپلماسی عمومی، اقتصادی و فرهنگی، گسترش تعاملات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های ایران در عرصه جهانی ارزیابی می‌شود.

اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی، از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۴مرداد ۱۴۰۶ با شعار «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه» در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار می‌شود