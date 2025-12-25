قرارداد رسمی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جهانی EXPO ۲۰۲۷ بلگراد به امضا رسید.  

امروز ۴  با حضور  خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی جمهوری صربستان ، قرارداد رسمی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جهانی EXPO ۲۰۲۷ بلگراد به امضا رسید.  

ایران پس از اسلواکی و روسیه، سومین کشور از میان ۱۲۷ کشور متقاضی مشارکت قطعی در این رویداد  است که حضور خود در این رویداد بین‌المللی را به‌طور رسمی نهایی کرده است.

این قرارداد با حضور صدیف بیک‌زاده، کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در EXPO 2027 بلگراد، و محمدمهدی تندگویان، معاون کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد از طرف جمهوری اسلامی ایران، و همچنین  خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی و کمیسر کل EXPO 2027 بلگراد، و دانیلو یرینیچ، مدیر EXPO 2027 بلگراد، از طرف کشور میزبان به امضا رسید.

در این مراسم، محمدصادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلگراد ، چمنی، رایزن بازرگانی و دیگر مسئولان حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

نمایشگاه جهانی EXPO 2027 بلگراد، بر اساس موافقت مجمع جهانی نمایشگاه‌های بین‌المللی (BIE) و با رای کشورهای عضو با انتخاب کشور صربستان بعنوان میزبان ،به مدت سه ماه و با مشارکت بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی در بلگراد برگزار خواهد شد. 

موضوع این دوره از نمایشگاه «بازی برای انسانیت ؛ ورزش و موسیقی برای همه» است و فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، اقتصادی و فناورانه کشورها در حوزه بازی، ورزش و موسیقی در سطح جهانی محسوب می‌شود.

بر اساس این قرارداد بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران با اختصاص سالن نمایشگاهی ویژه ، دستاوردها و ظرفیت‌های  خود را در قالب پاویون ملی ایران در EXPO 2027 بلگراد در حوزه های محوری شعار اکسپو‌ به نمایش خواهد گذاشت. 

حضور ایران در این رویداد جهانی گامی مهم در جهت توسعه دیپلماسی عمومی، اقتصادی و فرهنگی، گسترش تعاملات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های ایران در عرصه جهانی ارزیابی می‌شود.

اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی، از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۴مرداد ۱۴۰۶ با شعار «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه» در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار می‌شود

 

 

 

برچسب ها: توسعه ، تجارت
خبرهای مرتبط
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازنگری برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است