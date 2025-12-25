شکستگی پای طبیعت گرد بوکانی در آبگرم روستای قینرجه شهرستان تکاب گروه امداد هلال احمر راه راهی محل حادثه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوبی، مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: بعد از ظهر امروز پنجشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۴، در پی اعلام گزارشی مبنی بر گرفتار شدن و شکستگی پای طبیعت گرد بوکانی در آبگرم روستای قینرجه شهرستان تکاب به جمعیت هلال احمر اعلام شد.
بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد.
نجاتگران با وجود شرایط سخت جوی و صعبالعبور بودن مسیر، پس از ساعتها تلاش و پیمایش پیاده مسیر دشوار، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.
در این عملیات که بیش از ۵ساعت به طول انجامید، مصدوم جوان ۲۶ ساله با تلاش نجاتگران هلالاحمر نجات پیدا کرد و بعد از اقدامات اولیه جهت ادامه روند درمان به بیمارستان مرکز درمانی انتقال داده شد.