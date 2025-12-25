انتشار تصاویر تکان‌دهنده از زیر گرفتن عمدی یک نمازگزار فلسطینی توسط یک صهیونیست پرده جدیدی از وحشی‌گری رژیم اسرائیل در کرانه باختری برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویدئویی که امروز پنجشنبه منتشر شد، لحظات تکان‌دهنده‌ای از یک اسرائیلی مسلح به سلاح ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را نشان می‌دهد که عمدا با سرعت زیاد به یک نمازگزار فلسطینی در حاشیه جاده‌ای نزدیک رام‌الله کوبیده و او را زیر می‌گیرد.

منابع صهیونیستی گزارش دادند که ضارب، یک سرباز ذخیره رژیم ترویستی اسرائیل است که پس از زیر گرفتن این فلسطینی، در حالی که او روی زمین افتاده بود و از درد فریاد می‌کشید، به او نگاه کرده و بر سرش فریاد می‌زد.

این حادثه تنها دو روز پس از آن رخ می‌دهد که پلیس رژیم تروریستی اسرائیل در کرانه باختری ادعا کرد پنج صهیونیست را به دلیل خشونت افراطی در نزدیکی منطقه السموع بازداشت کرد؛ حوادثی که شامل آسیب رساندن به دام‌ها و زمین‌های کشاورزی فلسطینیان بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

همچنین در حادثه جداگانه دیگری که اخیرا رخ داد، درگیری شدیدی میان چوپانان فلسطینی و شهرک‌نشینان اسرائیلی در مسیر جاده ۴۳۷ درگرفت. در این درگیری، شهرک‌نشینان اقدام به تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن شدید سه فلسطینی شد.

این وقایع در چارچوب تشدید خشونت‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی صورت می‌گیرد؛ اقداماتی که در بسیاری از موارد با حمایت نیرو‌های ارتش و در سایه «مصونیت از مجازات» شهرک نشینان در اسرائیل انجام می‌شوند.

منبع: آر تی

برچسب ها: کرانه باختری ، شهرک نشین صهیونیست
خبرهای مرتبط
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد