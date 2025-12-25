باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویدئویی که امروز پنجشنبه منتشر شد، لحظات تکاندهندهای از یک اسرائیلی مسلح به سلاح ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را نشان میدهد که عمدا با سرعت زیاد به یک نمازگزار فلسطینی در حاشیه جادهای نزدیک رامالله کوبیده و او را زیر میگیرد.
منابع صهیونیستی گزارش دادند که ضارب، یک سرباز ذخیره رژیم ترویستی اسرائیل است که پس از زیر گرفتن این فلسطینی، در حالی که او روی زمین افتاده بود و از درد فریاد میکشید، به او نگاه کرده و بر سرش فریاد میزد.
این حادثه تنها دو روز پس از آن رخ میدهد که پلیس رژیم تروریستی اسرائیل در کرانه باختری ادعا کرد پنج صهیونیست را به دلیل خشونت افراطی در نزدیکی منطقه السموع بازداشت کرد؛ حوادثی که شامل آسیب رساندن به دامها و زمینهای کشاورزی فلسطینیان بود.
همچنین در حادثه جداگانه دیگری که اخیرا رخ داد، درگیری شدیدی میان چوپانان فلسطینی و شهرکنشینان اسرائیلی در مسیر جاده ۴۳۷ درگرفت. در این درگیری، شهرکنشینان اقدام به تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن شدید سه فلسطینی شد.
این وقایع در چارچوب تشدید خشونتها و اقدامات تحریکآمیز شهرکنشینان اسرائیلی علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی صورت میگیرد؛ اقداماتی که در بسیاری از موارد با حمایت نیروهای ارتش و در سایه «مصونیت از مجازات» شهرک نشینان در اسرائیل انجام میشوند.
منبع: آر تی