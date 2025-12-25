باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم

نشریه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی نوشته است که آمریکایی‌ها در حال سرقت از فناوری نظامی ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت جهان از نسخه آمریکاییِ پهپاد ۱۳۶ ایران نشان می دهد که الگو برداری آمریکا از پهپاد شاهد ایرانی برای تولید پهپاد لوکاس باید باعث تعجب شود.

مطالب مرتبط
از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
young journalists club

پهپاد شاهد؛ از کابوس صهیونیست‌ها تا آرزوی ابرقدرت‌ها + فیلم

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
young journalists club

ادامه بازتاب رسانه‌های بین‌المللی از مهندسی معکوس آمریکا روی پهپاد شاهد! + فیلم

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
young journalists club

آمریکا پهپاد «شاهد۱۳۶» ایران را کپی کرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم
۱۰۰۵

والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم
۵۵۲

بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
۳۶۹

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم
۳۶۸

جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم
۳۱۸

کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.