مقامات سوریه اعلام کردند در دو عملیات جداگانه در نزدیکی دمشق، یک سرکرده ارشد داعش کشته و یکی دیگر از عوامل این گروه دستگیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات سوریه می‌گویند که نیرو‌های این کشور در عملیات جدیدی که در نزدیکی دمشق انجام شده، به همراه نیرو‌های آمریکایی یک سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش را کشته و یک عامل دیگر را دستگیر کرده‌اند.

در بیانیه منتشر شده توسط دولت موقت سوریه آمده است: «این عملیات منجر به خنثی‌سازی تروریست محمد شحاده، معروف به ابو عمر شداد شد که یکی از سران برجسته داعش در سوریه محسوب می‌شد».

وزارت کشور سوریه همچنین می‌گوید که نیرو‌های امنیتی این کشور «در هماهنگی با نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی» «فرمانده یک هسته تروریستی وابسته به داعش» را در جای دیگری در نزدیکی دمشق دستگیر و سلاح و مهمات او را ضبط کردند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

