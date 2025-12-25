باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مقررات کمیته برگزاری جام ملتهای فوتسال آسیا که به میزبانی اندونزی برگزار میشود، تمامی تیمهای شرکتکننده موظف هستند پیش از آغاز مسابقات، فهرست اولیه ۲۵ نفره بازیکنان خود را اعلام کنند. بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران این فهرست را به AFC ارسال کرده است.
سعید مومنی، باقر محمدی، مهدی رستمیها، بهزاد رسولی، محمد مهدی اسماعیلپور
محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکانه، مهدی اسدشیر
مهدی یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولاقباد، سجاد یوسفخواه، امیرحسین دهقانی
سالار آقاپور، علی خلیلوند، علی اکرمی، مهدی مهدیخانی، محمدحسین بازیار
حسین طیبی، سعید احمدعباسی، امیرحسین ابطحی، بهروز عظیمی و امیرحمزه صدیقزاده ۲۵ بازیکنی هستند که به AFC معرفی شدهاند.
کادر فنی تیم ملی پس از پایان هفته بیستویکم لیگ، از میان این فهرست اولیه، ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی دعوت خواهد کرد. طبق قوانین مسابقات، تنها ۱۴ بازیکن میتوانند در فهرست نهایی هر تیم برای حضور در مرحله پایانی رقابتها قرار بگیرند.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، شاگردان وحید شمسایی در گروه D این رقابتها با تیمهای ملی افغانستان، عربستان سعودی و مالزی همگروه شدهاند.
هجدهمین دوره جام ملتهای فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم از ۷ تا ۱۸ بهمنماه سال جاری به میزبانی اندونزی برگزار میشود. تیم ملی فوتسال ایران تاکنون در ۱۳ دوره از این رقابتها عنوان قهرمانی را به دست آورده است.
منبع: فدراسیون فوتبال