هند با صرف هزینه‌های نجومی در حال تبدیل کوه‌های هیمالیا به یک دژ نظامی نفوذناپذیر است تا در صورت شعله‌ور شدن جنگ با چین از آن استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که مقامات هند در حال هزینه‌کرد صد‌ها میلیون دلار برای ساخت جاده‌ها، تونل‌ها و باند‌های نشست و برخاست هواپیما در کوه‌های هیمالیا هستند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که هند این اقدامات اضطراری را در چارچوب آمادگی برای درگیری احتمالی با همسایه خود، چین، انجام می‌دهد. طبق گزارش این رسانه آمریکایی، هند قصد دارد مناطق مرتفع کوهستانی را به پایگاه‌های نظامی و مراکز مسکونی غیرنظامی که در فصل زمستان منزوی و مسدود می‌شوند، متصل کند.

وال‌استریت ژورنال افزود: «تونل زوجیلا که در ارتفاع حدود ۱۱۵۰۰ فوتی (۳.۵ کیلومتری) در کوه‌های شمال هند در حال حفاری است، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌ها در این زمینه محسوب می‌شود.»

پیش از این نیز روزنامه نیویورک تایمز فاش کرده بود که سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در سال ۱۹۶۵، یک ژنراتور هسته‌ای را در یکی از قله‌های کوهستانی هیمالیا مفقود کرده است.

پیش از این  چین آمریکا را متهم کرد که با تحریف سیاست دفاعی چین، تلاش می‌کند مانع بهبود روابط چین و هند شود. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص گفت که پکن روابط خود با هند را از منظر راهبردی و بلندمدت می‌بیند و افزود که مسئله مرزی موضوعی بین چین و هند است و «ما با قضاوت هر کشور دیگری درباره این موضوع مخالفیم.»

منبع: آر تی

برچسب ها: چین و هند ، شرق آسیا ، رشته کوه هیمالیا
خبرهای مرتبط
۲۰۳۰ تا ۲۱۰۰: جابه‌جایی ثقل جمعیت جهان از چین به آفریقا
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد