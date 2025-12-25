باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که مقامات هند در حال هزینه‌کرد صد‌ها میلیون دلار برای ساخت جاده‌ها، تونل‌ها و باند‌های نشست و برخاست هواپیما در کوه‌های هیمالیا هستند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که هند این اقدامات اضطراری را در چارچوب آمادگی برای درگیری احتمالی با همسایه خود، چین، انجام می‌دهد. طبق گزارش این رسانه آمریکایی، هند قصد دارد مناطق مرتفع کوهستانی را به پایگاه‌های نظامی و مراکز مسکونی غیرنظامی که در فصل زمستان منزوی و مسدود می‌شوند، متصل کند.

وال‌استریت ژورنال افزود: «تونل زوجیلا که در ارتفاع حدود ۱۱۵۰۰ فوتی (۳.۵ کیلومتری) در کوه‌های شمال هند در حال حفاری است، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌ها در این زمینه محسوب می‌شود.»

پیش از این نیز روزنامه نیویورک تایمز فاش کرده بود که سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در سال ۱۹۶۵، یک ژنراتور هسته‌ای را در یکی از قله‌های کوهستانی هیمالیا مفقود کرده است.

پیش از این چین آمریکا را متهم کرد که با تحریف سیاست دفاعی چین، تلاش می‌کند مانع بهبود روابط چین و هند شود. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص گفت که پکن روابط خود با هند را از منظر راهبردی و بلندمدت می‌بیند و افزود که مسئله مرزی موضوعی بین چین و هند است و «ما با قضاوت هر کشور دیگری درباره این موضوع مخالفیم.»

منبع: آر تی