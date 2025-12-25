بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه عبری، اسرائیل یک فرد را به جرم جاسوسی برای ایران بازداشت کرد. بازداشت این فرد حین فیلم‌برداری از محل اقامت نفتانی بنت، نخست‌وزیر پیشین، انجام شد. پیش‌تر گزارش‌هایی از هک تلفن همراه بنت منتشر شده بود.

بر اساس بیانیه شاپاک، جاسوسی برای ایران طی ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و بیش از ۴۰ نفر تاکنون به اتهام همکاری با ایران بازداشت شده‌اند. مقامات اسرائیلی از «رشد ۵۰۰ درصدی» فعالیت‌های جاسوسی در این مدت خبر داده‌اند و اقدامات امنیتی خود را در پی این تحولات تشدید کرده‌اند.