باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-صدای اعتراض مردم به بوی تند و دود غلیظ ناشی از پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان، سرانجام به گوش مسئولان رسید. کارشناسان محیط زیست پس از دریافت گزارش‌های مردمی، به محل اعزام شدند و فردی را که چندین بار اقدام به سوزاندن لاستیک خودرو و سیم‌های لاکی کرده بود، شناسایی کردند. این اقدام که موجب آلودگی شدید هوا و تهدید سلامت عمومی شده بود، با معرفی متخلف به دستگاه قضایی پایان یافت.

بر اساس قوانین و ضوابط زیست‌محیطی، هرگونه پسماندسوزی اعم از خانگی، صنعتی یا کشاورزی در هر نقطه از کشور جرم محسوب می‌شود و با جدیت تحت پیگرد حقوقی قرار می‌گیرد. تخلف زیست محیطی ای که از مصادیق تهدید علیه سلامت عمومی جامعه است.

آتش زدن هر نوع زباله و پسماند و ضایعات طبیعی و مصنوعی در فضای باز و یا در زباله سوز‌های غیرمجاز و غیراستاندارد، بر اساس قوانین و ضوابط ممنوع و جرم است و گاز‌های بسیار خطرناک و سرطان زا منتشر می‌کند.

مسئولان محیط زیست همچنین از شهروندان خواستند در صورت مشاهده تخلفات مشابه، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۲۵۳۲۶۰۲۹۸۱ داخلی ۱۵۵ در ساعات اداری، سامانه ۱۵۴۰ و یا شماره ۰۹۱۰۷۲۲۷۵۴۱ در فضای مجازی به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.