یک تخلف زیست‌محیطی که مدت‌ها آرامش جاده قدیم کاشان را برهم زده بود، با هوشیاری مردم و ورود کارشناسان محیط زیست پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-صدای اعتراض مردم به بوی تند و دود غلیظ ناشی از پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان، سرانجام به گوش مسئولان رسید. کارشناسان محیط زیست پس از دریافت گزارش‌های مردمی، به محل اعزام شدند و فردی را که چندین بار اقدام به سوزاندن لاستیک خودرو و سیم‌های لاکی کرده بود، شناسایی کردند. این اقدام که موجب آلودگی شدید هوا و تهدید سلامت عمومی شده بود، با معرفی متخلف به دستگاه قضایی پایان یافت.  

بر اساس قوانین و ضوابط زیست‌محیطی، هرگونه پسماندسوزی اعم از خانگی، صنعتی یا کشاورزی در هر نقطه از کشور جرم محسوب می‌شود و با جدیت تحت پیگرد حقوقی قرار می‌گیرد.   تخلف زیست محیطی ای که  از مصادیق تهدید علیه سلامت عمومی جامعه است. 

 آتش زدن هر نوع زباله و پسماند و ضایعات طبیعی و مصنوعی در فضای باز و یا در زباله سوز‌های غیرمجاز و غیراستاندارد، بر اساس قوانین و ضوابط ممنوع و جرم است و گاز‌های بسیار خطرناک و سرطان زا منتشر می‌کند. 

مسئولان محیط زیست همچنین از شهروندان خواستند در صورت مشاهده تخلفات مشابه، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۲۵۳۲۶۰۲۹۸۱ داخلی ۱۵۵ در ساعات اداری، سامانه ۱۵۴۰ و یا شماره ۰۹۱۰۷۲۲۷۵۴۱ در فضای مجازی به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.  

 

گام بلند قم در مسیر درمان سرطان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم:
پسماند سوزی جرم تلقی می شود
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند قم عنوان کرد؛
معضل جدی لاستیک‌سوزی در کوره‌پزخانه‌های گچ آهک قم
پسماندسوزی در قم؛ معضل زیست محیطی که ابعاد امنیتی پیدا کرد
پایان پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان با گزارش مردمی و اقدام قضایی
دست‌های رو به آسمان زائران حرم بانوی کرامت در شب آرزوها
واژگونی مرگبار سمند در محور اراک–سلفچگان
ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه دنبال کرده است
گام بلند قم در مسیر درمان سرطان
گام بلند قم در مسیر درمان سرطان
پایان پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان با گزارش مردمی و اقدام قضایی
واژگونی مرگبار سمند در محور اراک–سلفچگان
دست‌های رو به آسمان زائران حرم بانوی کرامت در شب آرزوها
ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه دنبال کرده است
مکان‌های اسکان اضطراری شهر قم شناسایی شد