افشای استخدام کارکنان فاقد صلاحیت امنیتی در دفتر نتانیاهو و دستگیری جاسوس در ستاد کل ارتش، از فروپاشی حفاظتی در قلب رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه تلویزیونی «کان» رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه فاش کرد که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم تروریستی طی ماههای گذشته سخنگویان جدیدی را به کار گرفته است که بدون داشتن تاییدیه امنیتی (Classification) لازم برای چنین مشاغل حساسی، فعالیت خود را در دیوان ریاستوزرا آغاز کردهاند.
طبق گزارش این شبکه، حساسیت و خطرات این اقدام به حدی بوده که تدابیر امنیتی استثنایی برای این افراد وضع شده است؛ به طوری که برای هر یک از این کارکنان، یک محافظ شخصی دائمی گماشته شده بود که در تمام مدت حضورشان در دفتر نتانیاهو و دیوان او در قدس اشغالی، آنها را همراهی میکرد.
محافظان بهطور دائم و همیشگی بر فعالیت این سخنگویان نظارت میکنند تا مانع از هرگونه رفتار غیرمجاز، از جمله احتمال نشت اطلاعات شوند. این همراهی امنیتی تنها به راهروها محدود نمیشد، بلکه طبق گزارشها، محافظان حتی تا درب سرویسهای بهداشتی نیز آنها را رصد میکردند.
شبکه «کان» افزود که تاییدیه امنیتی این افراد ماهها پس از شروع به کار و به صورت «عطف به ماسبق» صادر شده است. همچنین اشاره شد که این رویه در یک مورد با تایید «زیو آگمون»، سخنگوی سیاسی نتانیاهو، انجام شده است؛ فردی که انتظار میرود بهزودی جانشین «تساحی براورمن» در پست ریاست دیوان شود.
در رویدادی جداگانه، «شبکه ۱۲» رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که یک شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. این فرد که به عنوان نیروی خدماتی و تعمیرات در دفتر رئیس ستاد کل ارتش در مقر «کریاه» در تلآویو فعالیت میکرده، اقدام به تصویربرداری از منزل «نفتالی بنت»، نخستوزیر سابق این رژیم تروریستی کرده است.
منبع: المیادین