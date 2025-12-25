سیتی واک دبی نماد تحول در سبک زندگی شهری است؛ جایی که فضای باز، پیادهروهای سنگفرش شده و درختان سرسبز با تجمل و مهماننوازی عربی درهمآمیختهاند. آیا به دنبال مکانی برای عکاسی هستید؟ یا میخواهید طعم غذاهای دبی را در فضای باز تجربه کنید؟ سیتی واک دبی پاسخگوی تمام این نیازهاست. با این مقاله همراه باشید تا پیش از خرید تور دبی، سفری مجازی به یکی از شیکترین محلههای خاورمیانه داشته باشیم.
سیتی واک دبی در تقاطع خیابانهای الوصل و الصفا واقع شده است. این موقعیت مکانی باعث شده تا سیتی واک به عنوان پل ارتباطی میان بافت سنتی و لوکس جمیرا و بافت مدرن و تجاری مرکز شهر (داون تاون دبی) عمل کند.
معماری سیتی واک با الهام از خیابانهای لندن، پاریس و میلان طراحی شده، اما المانهای متناسب با اقلیم دبی نیز در آن گنجانده شده است. یکی از ویژگیهای بارز معماری دبی سیتی واک، توجه به نور و جریان هواست. در بخشهای سرپوشیده، سقفهای شیشهای بلند اجازه میدهند تا نور طبیعی در طول روز فضا را روشن کند و در شب، نورپردازیهای هنرمندانه جلوهای رویایی به محیط میبخشند. سیستمهای خنککننده فضای باز نیز بهگونهای تعبیه شدهاند که حتی در ماههای گرم سال، امکان قدم زدن در پیادهروها فراهم باشد.
همچنین قرارگیری در نزدیکی خیابان شیخ زاید دبی و فاصله کوتاه تا برج خلیفه، باعث شده تا سیتی واک منظرهای خیرهکننده از بلندترین برج جهان را به نمایش بگذارد. این ترکیب از دسترسی آسان، معماری انسانمحور و چشماندازهای شهری، سیتی واک را به یکی از محبوبترین جاهای دیدنی دبی برای گردشگرانی که بلیط هواپیما دبی را خریداری میکنند، تبدیل کرده است.
سیتی واک مجموعهای چند منظوره است که برای هر سن و سلیقهای، جاذبهای منحصربهفرد دارد. در ادامه به معرفی بخشهای تفریحی آن میپردازیم.
کوکاکولا آرنا، عظیمترین و مدرنترین سالن سرپوشیده چند منظوره در خاورمیانه است که در قلب سیتی واک قرار دارد. این سازه استوانهایشکل با ظرفیت 17 هزار نفر، استانداردهای برگزاری رویداد در منطقه را ارتقا داده است.
اهمیت این سالن در این است که امکان برگزاری کنسرتهای بزرگ بینالمللی، مسابقات ورزشی هیجانانگیز و همایشهای عظیم را در تمام طول سال فراهم میکند.
تماشای فیلم در سینما رکسی سیتی واک، تجربهای فراتر از یک سینما رفتن معمولی است. صندلیهای چرمی بزرگ که قابلیت تبدیل شدن به تختخواب را دارند، به همراه پتو و بالشهای نرم و امکان سفارش غذا و نوشیدنی از منوی اختصاصی در حین تماشای فیلم، حس اشرافزادگی را به بینندگان منتقل میکنند. کیفیت تصویر و صدا در این سینماها با بهرهگیری از جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا، بینظیر است.
شاید حیرتانگیزترین جاذبه در تمام سیتی واک، گرین پلنت یا همان سیاره سبز دبی باشد. این سازه با گنبد شیشهای، یک اکوسیستم کامل جنگلهای بارانی استوایی را در خود جای داده است. بازدید از این مجموعه، از طبقه چهارم آغاز میشود و شما دور تا دور بزرگترین درخت مصنوعی جهان، به سمت پایین حرکت میکنید. در این مسیر میتوانید پرندگان رنگارنگ آزاد، تنبلها، خزندگان، حشرات عجیب و حتی ماهیهای آمازون را از نزدیک ببینید.
برای خانوادههایی که با کودکان خردسال در تور دبی نوروز 1405 سفر میکنند، متل پلی تاون دبی نامی آشنا و جذاب است. هدف از ساخت این مجموعه، آموزش از طریق بازی است تا کودکان مهارتهای اجتماعی و خلاقیت خود را تقویت کنند. در اینجا کودکان میتوانند لباس شخصیتهای محبوبشان را بپوشند، در نمایشهای موزیکال شرکت کنند و در محیطی امن به بازی بپردازند.
خرید در سیتی واک دبی با تجربه خرید در دبی مال یا امارات مال تفاوت دارد. در اینجا خبری از شلوغی و راهروهای بیپایان نیست. فروشگاهها در سیتی واک بیشتر حالت بوتیک دارند و بر روی کالاهای خاص و مجموعههای دستچین تمرکز دارند. اگر به دنبال جدیدترین مدهای لباس از طراحان ایتالیایی و فرانسوی هستید، یا میخواهید عطری خاص و دستساز خریداری کنید که در فروشگاههای زنجیرهای پیدا نمیشود، سیتی واک مقصد شماست.
علاوه بر برندهای لوکس جهانی، طراحان محلی و منطقهای نیز آثار خلاقانه خود را در این منطقه عرضه میکنند. همچنین فروشگاههای مفهومی (کانسپت استورها) که ترکیبی از هنر، کافه و فروشگاه هستند، در سیتی واک بسیار محبوب هستند.
یکی از دلایل اصلی که گردشگران به سیتی واک میآیند، تنوع بینظیر رستورانها و کافههای آن است. فرهنگ غذایی در اینجا شامل گزینههای زیر است:
دسترسی به سیتی واک دبی بسیار راحت است و گزینههای حملونقل متنوعی را پیش روی شما قرار میدهد:
ورود به محوطه خیابانها، تماشای معماری، نقاشیهای دیواری و لذت بردن از فضای کلی سیتی واک دبی کاملا بیهزینه است. شما میتوانید پیش از خریدن بلیط پرواز دبی به تهران ساعتها بدون پرداخت هیچ هزینهای در این منطقه قدم بزنید و عکاسی کنید. با این حال، هزینههای جانبی شامل موارد زیر است:
آیا آماده هستید تا رویای سفر به مدرنترین شهر منطقه را محقق کنید؟ برای اطلاع از جدیدترین قیمتهای تور دبی از تهران و خرید بلیط هواپیما دبی، همین حالا به وبسایت تریپ به آدرس trip.ir مراجعه کنید و با مشاوره تخصصی همکاران ما، سفری بیدغدغه و لوکس را آغاز نمایید.