سیتی واک دبی نماد تحول در سبک زندگی شهری است؛ جایی که فضای باز، پیاده‌روهای سنگ‌فرش شده و درختان سرسبز با تجمل و مهمان‌نوازی عربی درهم‌آمیخته‌اند. آیا به دنبال مکانی برای عکاسی هستید؟ یا می‌خواهید طعم غذاهای دبی را در فضای باز تجربه کنید؟ سیتی واک دبی پاسخگوی تمام این نیازهاست. با این مقاله همراه باشید تا پیش از خرید تور دبی، سفری مجازی به یکی از شیک‌ترین محله‌های خاورمیانه داشته باشیم.

سیتی واک دبی کجاست؟

سیتی واک دبی در تقاطع خیابان‌های الوصل و الصفا واقع شده است. این موقعیت مکانی باعث شده تا سیتی واک به عنوان پل ارتباطی میان بافت سنتی و لوکس جمیرا و بافت مدرن و تجاری مرکز شهر (داون تاون دبی) عمل کند.

معماری سیتی واک با الهام از خیابان‌های لندن، پاریس و میلان طراحی شده، اما المان‌های متناسب با اقلیم دبی نیز در آن گنجانده شده است. یکی از ویژگی‌های بارز معماری دبی سیتی واک، توجه به نور و جریان هواست. در بخش‌های سرپوشیده، سقف‌های شیشه‌ای بلند اجازه می‌دهند تا نور طبیعی در طول روز فضا را روشن کند و در شب، نورپردازی‌های هنرمندانه جلوه‌ای رویایی به محیط می‌بخشند. سیستم‌های خنک‌کننده فضای باز نیز به‌گونه‌ای تعبیه شده‌اند که حتی در ماه‌های گرم سال، امکان قدم زدن در پیاده‌روها فراهم باشد.

همچنین قرارگیری در نزدیکی خیابان شیخ زاید دبی و فاصله کوتاه تا برج خلیفه، باعث شده تا سیتی واک منظره‌ای خیره‌کننده از بلندترین برج جهان را به نمایش بگذارد. این ترکیب از دسترسی آسان، معماری انسان‌محور و چشم‌اندازهای شهری، سیتی واک را به یکی از محبوب‌ترین جاهای دیدنی دبی برای گردشگرانی که بلیط هواپیما دبی را خریداری می‌کنند، تبدیل کرده است.

بخش های سیتی واک دبی

سیتی واک مجموعه‌ای چند منظوره است که برای هر سن و سلیقه‌ای، جاذبه‌ای منحصر‌به‌فرد دارد. در ادامه به معرفی بخش‌های تفریحی آن می‌پردازیم.

کوکاکولا آرنا

کوکاکولا آرنا، عظیم‌ترین و مدرن‌ترین سالن سرپوشیده چند منظوره در خاورمیانه است که در قلب سیتی واک قرار دارد. این سازه استوانه‌ای‌شکل با ظرفیت 17 هزار نفر، استانداردهای برگزاری رویداد در منطقه را ارتقا داده است.

اهمیت این سالن در این است که امکان برگزاری کنسرت‌های بزرگ بین‌المللی، مسابقات ورزشی هیجان‌انگیز و همایش‌های عظیم را در تمام طول سال فراهم می‌کند.

سینما رکسی

تماشای فیلم در سینما رکسی سیتی واک، تجربه‌ای فراتر از یک سینما رفتن معمولی است. صندلی‌های چرمی بزرگ که قابلیت تبدیل شدن به تخت‌خواب را دارند، به همراه پتو و بالش‌های نرم و امکان سفارش غذا و نوشیدنی از منوی اختصاصی در حین تماشای فیلم، حس اشراف‌زادگی را به بینندگان منتقل می‌کنند. کیفیت تصویر و صدا در این سینماها با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا، بی‌نظیر است.

گرین پلنت

شاید حیرت‌انگیزترین جاذبه در تمام سیتی واک، گرین پلنت یا همان سیاره سبز دبی باشد. این سازه با گنبد شیشه‌ای، یک اکوسیستم کامل جنگل‌های بارانی استوایی را در خود جای داده است. بازدید از این مجموعه، از طبقه چهارم آغاز می‌شود و شما دور تا دور بزرگ‌ترین درخت مصنوعی جهان، به سمت پایین حرکت می‌کنید. در این مسیر می‌توانید پرندگان رنگارنگ آزاد، تنبل‌ها، خزندگان، حشرات عجیب و حتی ماهی‌های آمازون را از نزدیک ببینید.

متل پلی تاون

برای خانواده‌هایی که با کودکان خردسال در تور دبی نوروز 1405 سفر می‌کنند، متل پلی تاون دبی نامی آشنا و جذاب است. هدف از ساخت این مجموعه، آموزش از طریق بازی است تا کودکان مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت خود را تقویت کنند. در اینجا کودکان می‌توانند لباس شخصیت‌های محبوبشان را بپوشند، در نمایش‌های موزیکال شرکت کنند و در محیطی امن به بازی بپردازند.

بهترین مراکز خرید سیتی واک دبی

خرید در سیتی واک دبی با تجربه خرید در دبی مال یا امارات مال تفاوت دارد. در اینجا خبری از شلوغی و راهروهای بی‌پایان نیست. فروشگاه‌ها در سیتی واک بیشتر حالت بوتیک دارند و بر روی کالاهای خاص و مجموعه‌های دست‌چین تمرکز دارند. اگر به دنبال جدیدترین مدهای لباس از طراحان ایتالیایی و فرانسوی هستید، یا می‌خواهید عطری خاص و دست‌ساز خریداری کنید که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیدا نمی‌شود، سیتی واک مقصد شماست.

علاوه بر برندهای لوکس جهانی، طراحان محلی و منطقه‌ای نیز آثار خلاقانه خود را در این منطقه عرضه می‌کنند. همچنین فروشگاه‌های مفهومی (کانسپت استورها) که ترکیبی از هنر، کافه و فروشگاه هستند، در سیتی واک بسیار محبوب هستند.

در سیتی واک دبی چه بخوریم؟

یکی از دلایل اصلی که گردشگران به سیتی واک می‌آیند، تنوع بی‌نظیر رستوران‌ها و کافه‌های آن است. فرهنگ غذایی در اینجا شامل گزینه‌های زیر است:

رستوران‌های بین‌المللی

کافه‌های تخصصی

صبحانه‌های معروف

شیرینی و دسر

چگونه به سیتی واک در دبی برویم؟

دسترسی به سیتی واک دبی بسیار راحت است و گزینه‌های حمل‌ونقل متنوعی را پیش روی شما قرار می‌دهد:

مترو: مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه، استفاده از مترو دبی (خط قرمز) است. باید در ایستگاه برج خلیفه/دبی مال پیاده شوید. می‌توانید پس از خروج از مترو، با یک تاکسی و پرداخت هزینه اندک، در کمتر از 5 دقیقه به مقصد برسید.

مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه، استفاده از مترو دبی (خط قرمز) است. باید در ایستگاه برج خلیفه/دبی مال پیاده شوید. می‌توانید پس از خروج از مترو، با یک تاکسی و پرداخت هزینه اندک، در کمتر از 5 دقیقه به مقصد برسید. اتوبوس: شبکه اتوبوس‌رانی دبی خطوط متعددی دارد که در خیابان الوصل و نزدیکی سیتی واک توقف دارند.

شبکه اتوبوس‌رانی دبی خطوط متعددی دارد که در خیابان الوصل و نزدیکی سیتی واک توقف دارند. تاکسی: راحت‌ترین گزینه، استفاده از تاکسی یا اپلیکیشن‌های اوبر و کریم است. رانندگان شما را در یکی از ورودی‌های اصلی یا میدان مرکزی پیاده می‌کنند.

راحت‌ترین گزینه، استفاده از تاکسی یا اپلیکیشن‌های اوبر و کریم است. رانندگان شما را در یکی از ورودی‌های اصلی یا میدان مرکزی پیاده می‌کنند. خودروی شخصی: اگر خودرو اجاره کرده‌اید، نگران پارک نباشید. معمولا پارکینگ برای استفاده در ساعات اولیه رایگان است و یا با ارائه فیش خرید از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، می‌توانید از اعتبار پارکینگ رایگان در دبی استفاده کنید.

هزینه بازدید از سیتی واک در دبی چقدر است؟

ورود به محوطه خیابان‌ها، تماشای معماری، نقاشی‌های دیواری و لذت بردن از فضای کلی سیتی واک دبی کاملا بی‌هزینه است. شما می‌توانید پیش از خریدن بلیط پرواز دبی به تهران ساعت‌ها بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای در این منطقه قدم بزنید و عکاسی کنید. با این حال، هزینه‌های جانبی شامل موارد زیر است:

جاذبه‌های تفریحی: بلیط ورودی گرین پلنت برای بزرگسالان حدود 120 تا 160 درهم و برای کودکان کمی ارزان‌تر است. کنسرت‌ها و سینما نیز هزینه‌های جداگانه‌ای دارند.

بلیط ورودی گرین پلنت برای بزرگسالان حدود 120 تا 160 درهم و برای کودکان کمی ارزان‌تر است. کنسرت‌ها و سینما نیز هزینه‌های جداگانه‌ای دارند. غذا و نوشیدنی: رستوران‌های سیتی واک عمدتا در رده متوسط رو به بالا و لوکس قرار دارند. هزینه یک وعده غذایی کامل برای هر نفر می‌تواند بین 80 تا 200 درهم متغیر باشد، هرچند گزینه‌های فست‌فود و کافه‌های اقتصادی‌تر نیز وجود دارند.

رستوران‌های سیتی واک عمدتا در رده متوسط رو به بالا و لوکس قرار دارند. هزینه یک وعده غذایی کامل برای هر نفر می‌تواند بین 80 تا 200 درهم متغیر باشد، هرچند گزینه‌های فست‌فود و کافه‌های اقتصادی‌تر نیز وجود دارند. خرید: با توجه به حضور برندهای لوکس، قیمت کالاها معمولا بالاست. اما در زمان برگزاری فستیوال خرید دبی و مناسبت‌هایی همچون بلک فرایدی، تخفیف‌های بسیار خوبی ارائه می‌شود.

