نوروز همیشه بوی تازگی، تغییر و شروع دوباره میدهد. برای ما ایرانیها، تعطیلات عید فقط یک استراحت ساده نیست؛ بلکه فرصتی طلایی است تا خستگی یک سال تلاش را زمین بگذاریم و با انرژی مضاعف به استقبال سال جدید برویم. حالا تصور کنید لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ را در خیابانهای سنگفرش شده پاریس، کنار کانالهای آبی ونیز یا در سواحل آفتابی بارسلون جشن بگیرید. سفر به اروپا در فصل بهار، شبیه قدم گذاشتن در کارتپستالهایی است که همیشه آرزوی دیدنشان را داشتهایم. اما با توجه به شرایط ویزا و نوسانات ارزی، کدام مقاصد برای ایرانیان در دسترستر و جذابتر هستند؟
شاید اولین سوالی که به ذهنتان میرسد این باشد که چرا اروپا و چرا در نوروز؟ پاسخ ساده است. نیمه دوم ماه مارس و اوایل آوریل (همزمان با فروردین ماه)، اروپا از خواب زمستانی بیدار میشود. هوا نه آنقدر سرد است که نیاز به پالتوهای سنگین داشته باشید و نه آنقدر گرم که کلافه شوید. شکوفههای گیلاس در پارکهای فرانسه و هلند باز میشوند و فستیوالهای خیابانی در اسپانیا و ایتالیا شور و حالی عجیب به شهرها میبخشند.
البته یک نکته کلیدی را نباید فراموش کرد؛ برنامهریزی برای چنین سفری باید ماهها زودتر انجام شود. پروسه دریافت ویزای شینگن زمانبر است و ظرفیت تورهای باکیفیت به سرعت تکمیل میشود. اگر به فکر رزرو تور اروپا نوروز ۱۴۰۵ هستید، همین روزها بهترین زمان برای اقدام است تا هم خیالتان از بابت ویزا راحت باشد و هم بتوانید پرواز و هتل دلخواهتان را انتخاب کنید.
نمیشود حرف از اروپا زد و نام فرانسه را در صدر لیست قرار نداد. پاریس فقط یک شهر نیست، بلکه یک موزه روباز است که هر گوشهاش داستانی برای گفتن دارد. برای مسافران ایرانی، فرانسه همچنان یکی از محبوبترین مقاصد است، چرا که سفارت فرانسه معمولا سیستم منظمتری برای صدور ویزا نسبت به برخی کشورهای دیگر دارد (البته اگر مدارکتان کامل باشد).
در سفر نوروزی به فرانسه، قدم زدن در شانزلیزه در حالی که درختان تازه جوانه زدهاند، تجربهای تکرار نشدنی است. تصور کنید صبح را با قهوه و کروسان در کافههای مونمارتر شروع کنید، ظهر را به بازدید از موزه لوور اختصاص دهید و عصر را روی کشتیهای تفریحی رود سن بگذرانید. اگر خانوادگی سفر میکنید، دیزنیلند پاریس در هوای بهاری فروردین، رویاییترین خاطره را برای فرزندانتان میسازد.
علاوه بر پاریس، شهرهای جنوبی فرانسه مثل نیس و کن هم در این فصل آبوهوای مدیترانهای فوقالعادهای دارند. ترکیب معماری کلاسیک، هنر مدرن و آشپزی فرانسوی، این کشور را به مقصدی تبدیل کرده که هرگز از آن خسته نخواهید شد. آژانس الفبای سفر به عنوان مجری مستقیم تورهای فرانسه، برنامههای ترکیبی جذابی را تدارک دیده که شما را از دغدغه مسیریابی و رزرو بلیط موزهها رها میکند.
اگر عاشق تاریخ، پیتزا و معماری رنسانس هستید، ایتالیا خانه دوم شماست. ایتالیاییها از نظر خونگرمی و مهماننوازی شباهت زیادی به ما ایرانیها دارند و همین موضوع باعث میشود در شهرهایی مثل رم، فلورانس و ونیز احساس غریبی نکنید. نوروز در ایتالیا یعنی هوای مطبوع و آفتابی که جان میدهد برای عکاسی.
رم، شهر ابدی، با بناهایی مثل کولوسئوم و واتیکان، شما را به عمق تاریخ میبرد. ونیز با کانالهای آبی عاشقانهاش، مقصدی است که باید قبل از اینکه زیر آب برود، آن را ببینید. اما فلورانس؛ مهد هنر دنیا که گالریهایش هوش از سرتان میبرد. یکی از مزیتهای بزرگ سفر به ایتالیا، تنوع غذایی بینظیر آن است که با ذائقه ایرانی کاملا سازگار است.
برای کسانی که نگران هزینهها هستند، ایتالیا نسبت به کشورهای شمال اروپا یا سوئیس مقصد اقتصادیتری محسوب میشود. برای اطلاع دقیق از قیمت تور اروپا و مقایسه پکیجهای ترکیبی ایتالیا با سایر کشورها، پیشنهاد میکنیم حتما سری به وبسایتهای معتبر گردشگری بزنید تا با دید باز انتخاب کنید.
اسپانیا با آن روحیه شاد و سرزنده مردمش، مقصدی ایدهآل برای کسانی است که میخواهند تعطیلات پرانرژی داشته باشند. بارسلون و مادرید در بهار هوایی دلپذیر دارند. معماری عجیب و غریب آنتونی گائودی در بارسلون، از کلیسای ساگرادا فامیلیا گرفته تا پارک گوئل، چشمان هر بینندهای را خیره میکند.
اسپانیا فقط معماری نیست؛ موسیقی فلامنکو، سواحل زیبای مدیترانه و فرهنگ غذایی تاپاس، بخش جداییناپذیر این سفر هستند. اگر به دنبال مقصدی هستید که هم مدرن باشد و هم سنتی، اسپانیا بهترین انتخاب است. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که اسپانیا نیز جزو کشورهای حوزه شینگن است و با دریافت ویزای آن، امکان سفر به سایر کشورهای اروپایی هم برایتان فراهم میشود.
در تورهای ترکیبی نوروزی، معمولا اسپانیا در کنار فرانسه یا ایتالیا قرار میگیرد. این یعنی شما با یک تیر دو نشان میزنید و در یک سفر، دو فرهنگ کاملا متفاوت اما جذاب را تجربه میکنید.
