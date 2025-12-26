باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز (روز جمعه) در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس به مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود و تیم فوتبال تراکتور هم میهمان تیم شمس آذر قزوین است. همچنین بازی آلومینیوم و ملوان قرار بود روز پنج شنبه برگزار شود، اما به علت شرایط آب و هوایی یک روز به تعویق افتاد و امروز برگزار می‌شود.

شمس آذر قزوین- تراکتور / جمعه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال شمس آذر هفته گذشته برابر تیم ذوب آهن به تساوی بدون گل دست یافت تا تعداد مساوی‌های خود را به عدد ۹ برساند. این تیم قزوینی فقط یک برد در ۱۴ بازی گذشته خود در لیگ برتر فوتبال کسب کرده و با ۱۲ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان وحید رضایی به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم تراکتور هستند تا اولین برد خانگی خود را با حضور هواداران قزوینی جشن بگیرند و علاوه بر این، از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال تراکتور بعد از ۲ تساوی متوالی هفته گذشته برابر تیم پیکان به برتری رسید تا با یک بازی کمتر نسبت به رقبا و کسب ۲۱ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار بگیرد.

سرخپوشان تبریزی با برد برابر تیم الدحیل قطر در لیگ نخبگان آسیا صعودشان را به مرحله حذفی این رقابت‌ها قطعی کردند و آنها با روحیه بالا به مصاف تیم شمس آذر قزوین می‌روند.

شاگردان اسکوچیچ به دنبال بردن تیم شمس آذر قزوین هستند تا اختلاف امتیازی خود را با تیم‌های بالانشین کاهش بدهند و علاوه بر این، در کورس مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.

این ۲ تیم باید در مرحله یک‌هشتم جام حذفی، حدود ۱۵ روز دیگر برابر هم قرار بگیرند.

۲ تیم در ۴ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲ برد سهم تراکتور و ۲ برد سهم شمس آذر قزوین بوده است. نکته جالب توجه این است که در هر ۴ رویارویی لیگ برتری ۲ تیم، مهمان برنده شده است. همچنین رویارویی‌های ۲ تیم هرگز مساوی نشده است. ضمن اینکه شمس‌آذر در خانه به تراکتور گل نزده است. تراکتور برابر شمس‌آذر در قزوین ۲ برد و ۲ کلین‌شیت به دست آورده است.

مس رفسنجان- پرسپولیس/ جمعه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال مس رفسنجان با سرمربیگری مجتبی جباری همچنان شرایط خوبی در لیگ برتر ندارد و این تیم هفته گذشته در دربی کرمان مقابل تیم گل گهر سیرجان شکست خورد و با ۸ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان مجتبی جباری می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم پرسپولیس را به دست آورند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کنند و با برد به تعطیلات نیم فصل اول بروند.

تیم مس رفسنجان تاکنون در خانه اش برابر پرسپولیس برنده نبوده است و باید دید این تیم می‌تواند طلسم نبردن‌های خود را در بازی امروز بشکند.

در آن طرف، تیم فوتبال پرسپولیس با هدایت اوسمار نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال گرفته است و این تیم هفته گذشته با برد برابر تیم آلومینیوم اراک ۲۵ امتیازی شد و در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

سرخپوشان پایتخت با باخت برابر تراکتور از گردونه رقابت‌های جام حذفی کنار رفتند و آنها فقط لیگ برتر فوتبال برایشان باقی مانده است به خاطر همین تمرکزشان را معطوف به بازی‌های لیگ برتر کردند تا در این رقابت‌ها به موفقیت برسند.

اگر شاگردان اوسمار بتوانند برابر تیم شمس آذر قزوین برنده شوند در آن صورت با ۲۸ امتیاز به طور موقت در صدر جدول قرار می‌گیرند.

اوسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس خاطره خوشی از بازی با تیم مس رفسنجان دارد و سرخپوشان با هدایت این مربی توانستند با غلبه بر حریف کرمانی خود قهرمان لیگ ۲۳ شوند.

آمار بازی‌های این ۲ تیم به نفع پرسپولیس است و این ۲ تیم ۱۱ مرتبه به مصاف یکدیگر رفته‌اند که پرسپولیس ۸ برد و مس رفسنجان تنها یک برد به دست آورده است. ۲ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است. دیدار‌های پرسپولیس و مس رفسنجان در مجموع ۲۳ گل داشته که سهم پرسپولیسی‌ها ۱۶ گل و سهم مس رفسنجان ۷ گل بوده است.

تنها برد مس رفسنجان مقابل پرسپولیس، به تقابل هفته سیزدهم فصل گذشته ۲ تیم برمی‌گردد که مسی‌ها با هدایت مسعود شجاعی توانستند ۳ بر ۱ پرسپولیس را در ورزشگاه شهدای شهرقدس شکست دهند.

مارکو باکیچ، محمد حسین صادقی و یاسین سلمانی غایبان پرسپولیس در بازی امروز هستند. از آن طرف، میلاد فخرالدینی قادر به همراهی تیم مس رفسنجان نیست.

فجرشهید سپاسی- فولاد خوزستان/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز بعد از چند هفته ناکامی در کسب نتیجه توانست هفته گذشته برد پرگلی برابر تیم ملوان بندر انزلی به دست آورد و با ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان پیروز قربانی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم فولاد خوزستان هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و نیم فصل اول را با برد به پایان ببرند.

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال نگرفته است و همین موضوع باعث شده که جایگاه یحیی گل محمدی در این تیم اهوازی لرزان شود.

البته فولادی‌ها با برد برابر تیم چادر ملو اردکان توانستند به مرحله بعدی جام حذفی راه یابند و تا حدودی از فشار انتقادات هواداران اهوازی در بیایند. آنها محکوم به برد برابر تیم فجر شهید سپاسی هستند تا از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.

۲ تیم تاکنون ۲۴ بار در لیگ برتر مقابل یکدیگر ایستاده‌اند که کفه ترازو به نفع تیم اهوازی سنگینی می‌کند. فولاد ۱۲ بار برنده بوده و فجر هم ۵ مرتبه پیروز شده است. از آخرین برد تیم شیرازی مقابل فولاد حدود ۱۳ سال می‌گذرد و باید دید این طلسم امروز شکسته خواهد شد یا نه!

نکته قابل توجه شکست‌ناپذیری یحیی گل‌محمدی برابر تیم فجر است. یحیی در ۸ مرتبه‌ای که تیم‌هایش را مقابل فجر شهید سپاسی هدایت کرده، به ۶ پیروزی و ۲ تساوی رسیده تا هیچ‌گاه مقابل نماینده استان فارس بازنده نباشد و باید دید امروز چه خواهد کرد.

تقابل یحیی گل محمدی و پیروز قربانی مربیان پرسپولیسی و استقلالی لیگ هم جذاب و دیدنی خواهد بود.