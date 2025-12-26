تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال مس رفسنجان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در  آخرین بازی نیم فصل اول به مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود که مارکو باکیچ، محمد حسین صادقی و یاسین سلمانی را در اختیار ندارد.  

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که عملکرد خوبی در دروازه سرخپوشان داشته است، در بازی امروز در درون دروازه تیمش قرار می‌گیرد تا کلین شیت دیگری را به ثبت برساند.  

 حسین ابرقویی در بازی جام حذفی با تراکتور دچار مصدومیت شده بود، اما این بازیکن مشکلی ندارد و می‌تواند سرخپوشان را در بازی امروز همراهی کند. ابرقویی در کنار حسین کنعانی زادگان زوج خط دفاع پرسپولیس را تشکیل می‌دهند.  

همچنین میلاد محمدی و یعقوب براجعه دفاع‌های راست و چپ پرسپولیس را در بازی با مس رفسنجان  تشکیل خواهند داد. همچنین میلاد سرلک و سروش رفیعی هم هافبک‌های پرسپولیس در این بازی هستند.  

اوستون اورونوف و محمد عمری هم وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس را در بازی امروز خواهند بود. همچنین تیوی بیفوما به عنوان مهاجم سایه و پشت علیپور بازی می‌کند.  

علی علیپور ۷ هفته هست که گل نزده است و باید دید طلسم گل نزدن‌های خود را در بازی امروز می‌شکند یا نه!  

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس رفسنجان به شرح زیر است.  

پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه،  میلاد سرلک، سروش رفیعی،  اوستون اورونوف، تیوی بیفوما،  محمد عمری و علی علیپور

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
جلسه ویژه اوسمار و حدادی برای تقویت پرسپولیس در نیم فصل دوم
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
هاشمیان:
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان اعلام لیست ورودی و خروجی پرسپولیس مشخص شد
بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص حواشی اخیر
زنوزی: تاج اگر توان اداره فوتبال ایران را ندارد کنار برود
باشگاه تراکتور: چهره تک تک عوامل شعار‌های توهین‌آمیز و قومیتی در اختیار باشگاه است
شمس آذر ۰ - ۰ تراکتور/ فاصله شاگردان اسکوچیچ با صدر جدول بیشتر شد
اوسمار: عصبانیت من برای عملکرد تیمم برابر مس رفسنجان بود
فجر ۱ - ۲ فولاد/ پیروزی دراماتیک شاگردان گل محمدی در شیراز + فیلم
سازمان لیگ: جناب زنوزی، تحمل نبردن در فوتبال را داشته باشید
مس رفسنجان لیاقت کسب جایگاه خوب را دارد/ داور می‌توانست متعادل‌تر قضاوت کند
از فروش پیراهن مارادونا تا خداحافظی از فوتبال به دلیل قتل هم‌تیمی + فیلم
آخرین اخبار
باشگاه تراکتور: چهره تک تک عوامل شعار‌های توهین‌آمیز و قومیتی در اختیار باشگاه است
بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص حواشی اخیر
سازمان لیگ: جناب زنوزی، تحمل نبردن در فوتبال را داشته باشید
زنوزی: تاج اگر توان اداره فوتبال ایران را ندارد کنار برود
مس رفسنجان لیاقت کسب جایگاه خوب را دارد/ داور می‌توانست متعادل‌تر قضاوت کند
اوسمار: عصبانیت من برای عملکرد تیمم برابر مس رفسنجان بود
زمان اعلام لیست ورودی و خروجی پرسپولیس مشخص شد
از فروش پیراهن مارادونا تا خداحافظی از فوتبال به دلیل قتل هم‌تیمی + فیلم
فجر ۱ - ۲ فولاد/ پیروزی دراماتیک شاگردان گل محمدی در شیراز + فیلم
شمس آذر ۰ - ۰ تراکتور/ فاصله شاگردان اسکوچیچ با صدر جدول بیشتر شد
درستکار: جوانان خوبی در قهرمانی کشور خود را مدعی کردند
پرسپولیس ۱ - ۰ مس رفسنجان/ سرخپوشان موقتا صدرنشین شدند
آلومینیوم ۰ - ۱ ملوان/ پیروزی انزلیچی‌ها در دقیقه ۹۰ + فیلم
برگزاری جشنواره بزرگ کشتی پایتخت
غایبان استقلال برای دیدار با گل گهر مشخص شدند
پایه ثابت میزبانی والیبال جهان + فیلم
سوت بازی استقلال به منصوریان رسید/ سام داور سپاهان شد
رده‌بندی تیمی و انفرادی کشتی آزاد قهرمانی ایران/ مازندران قهرمان شد
تمجید رسانه آلبانیایی از وینگر استقلال
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس رفسنجان
پرسپولیس - مس رفسنجان؛ نبرد سر و ته جدول در کویر/ تراکتور به دنبال بازگشت به صدر جدول