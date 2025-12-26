باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در آخرین بازی نیم فصل اول به مصاف تیم مس رفسنجان میرود که مارکو باکیچ، محمد حسین صادقی و یاسین سلمانی را در اختیار ندارد.
پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که عملکرد خوبی در دروازه سرخپوشان داشته است، در بازی امروز در درون دروازه تیمش قرار میگیرد تا کلین شیت دیگری را به ثبت برساند.
حسین ابرقویی در بازی جام حذفی با تراکتور دچار مصدومیت شده بود، اما این بازیکن مشکلی ندارد و میتواند سرخپوشان را در بازی امروز همراهی کند. ابرقویی در کنار حسین کنعانی زادگان زوج خط دفاع پرسپولیس را تشکیل میدهند.
همچنین میلاد محمدی و یعقوب براجعه دفاعهای راست و چپ پرسپولیس را در بازی با مس رفسنجان تشکیل خواهند داد. همچنین میلاد سرلک و سروش رفیعی هم هافبکهای پرسپولیس در این بازی هستند.
اوستون اورونوف و محمد عمری هم وینگرهای چپ و راست پرسپولیس را در بازی امروز خواهند بود. همچنین تیوی بیفوما به عنوان مهاجم سایه و پشت علیپور بازی میکند.
علی علیپور ۷ هفته هست که گل نزده است و باید دید طلسم گل نزدنهای خود را در بازی امروز میشکند یا نه!
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس رفسنجان به شرح زیر است.
پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور