مهلت ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور امروز پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام پذیرش آزمون اختصاصی دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://sanjesh.org/ انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت تعیین شده یعنی تا آخر وقت امروز جمعه پنجم دی ماه برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون فوق هم‌زمان با شروع ثبت‌نام در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان لازم است قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

هزینه ثبت‌نام در این آزمون مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌بایست با توجه به گروه یا گروه‌های آزمایشی نسبت به تهیه شماره سریال و پرداخت هزینه آزمون بصورت الکترونیکی اقدام کنند.

برچسب ها: دانشجو معلمان ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Canada
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
خدا کمک بابا هاتون کنه که این خرجی که میکنید نتیجه بگیرین
۰
۳
پاسخ دادن
فواید غذا خوردن روی زمین + فیلم
حمایت روانی، مهم‌ترین عامل تداوم بارداری است
بررسی مزاج انواع موسیقی + فیلم
آخرین اخبار
حمایت روانی، مهم‌ترین عامل تداوم بارداری است
فواید غذا خوردن روی زمین + فیلم
بررسی مزاج انواع موسیقی + فیلم
جعفریان: هوش مصنوعی می‌تواند به کارایی صنعت داروسازی کمک کند
تولید داخلی غشا‌های آلفایور توخالی؛ گامی فناورانه در تصفیه آب و فاضلاب+ فیلم
توقف فعالیت ۴۴ مدرسه غیردولتی متخلف طی امسال+ فیلم
از ربات توانبخشی تا عصای هوشمند؛ سه راهکار مبتنی بر هوش مصنوعی برای بازگشت به زندگی روزمره+ فیلم
انتشار اسامی محصولات شوینده و بهداشتی غیرمجاز
امروز، آخرین مهلت ثبت نام در کنکور دانشجو معلمان