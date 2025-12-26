باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت نیرو‌های آمریکایی روز پنجشنبه حملات «قدرتمند و مرگبار» علیه عناصر ادعایی داعش در شمال غرب نیجریه انجام دادند، هفته‌ها پس از آنکه او در مورد هرگونه حمله سیستماتیک به مسیحیان در این کشور هشدار داده بود.

وزارت امور خارجه نیجریه اوایل روز جمعه این حملات هوایی را تأیید کرد و آن را «اصابت دقیق به اهداف تروریستی» در این کشور توصیف کرد.

فرماندهی آمریکا در آفریقا گفت «چندین تروریست داعش» در یک حمله در ایالت سوکوتو که به درخواست مقامات نیجریه انجام شد، کشته شدند، اما جزئیات کمی ارائه شد و مشخص نبود چند نفر کشته شده‌اند.

به گفته ترامپ، این حملات روز کریسمس اهداف داعش را مورد اصابت قرار داد.

وی در پستی در پلتفرم تروث سوشیال خود نوشت: «من قبلاً به این تروریست‌ها هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، مجازات سختی در انتظار آنان خواهد بود و امشب چنین شد. خداوند ارتش ما را حفظ کند.» وی با لحنی تحریک‌آمیز افزود: «کریسمس مبارک برای همه، از جمله تروریست‌های مرده، که اگر کشتار مسیحیان ادامه یابد، تعداد آنان بسیار بیشتر خواهد شد.»

این حملات اولین حملات نیرو‌های آمریکا در نیجریه تحت ریاست ترامپ است و پس از آن صورت می‌گیرد که رهبر جمهوری‌خواه در اکتبر و نوامبر به طور غیرمنتظره‌ای به این کشور غرب آفریقا حمله کرد و گفت مسیحیان آنجا با «تهدید وجودی» مواجه هستند که در میان درگیری‌های مسلحانه متعدد نیجریه معادل «نسل‌کشی» است.

این تهاجم دیپلماتیک مورد استقبال برخی قرار گرفت، اما توسط دیگران به عنوان تشدید تنش‌های مذهبی در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا تفسیر شد که در گذشته شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده است.

دولت نیجریه و تحلیلگران مستقل، چارچوب‌بندی خشونت در این کشور بر اساس آزار مذهبی را رد می‌کنند — روایتی که مدت‌ها توسط راست مسیحی در ایالات متحده و اروپا استفاده شده است.

اما ترامپ، با برجسته کردن آنچه دولت او آزار جهانی مسیحیان می‌خواند، ماه گذشته تأکید کرد که واشنگتن آماده اقدام نظامی در نیجریه — با «شلیک سلاح» — برای مقابله با چنین کشتار‌هایی است.

بیانیه وزارت خارجه نیجریه

وزارت امور خارجه نیجریه گفت این کشور با شرکای بین‌المللی علیه تروریسم درگیر است.

این وزارتخانه روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «مقامات نیجریه همچنان در همکاری امنیتی ساختاریافته با شرکای بین‌المللی، از جمله ایالات متحده آمریکا، در مقابله با تهدید مداوم تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز درگیر هستند.»

هگسِت پس از حمله به داعش هشدار داد: «بیشتر در راه است»

پیت هگسِت، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که از «حمایت و همکاری» دولت نیجریه «سپاسگزار» است و پس از آنکه آمریکا حملاتی علیه داعش در شمال غرب این کشور آغاز کرد، هشدار داد که «بیشتر در راه است.»

هگسِت پس از اعلام این حملات توسط ترامپ، در شبکه ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور [دونالد ترامپ]ماه گذشته واضح بود: کشتار مسیحیان بی‌گناه در نیجریه (و جا‌های دیگر) باید پایان یابد. وزارت جنگ همیشه آماده است، بنابراین داعش امشب — در کریسمس — فهمید. بیشتر در راه است...»

فرماندهی آفریقای آمریکا (AFRICOM) گفت که این اقدام نظامی را «به درخواست مقامات نیجریه در ایالت سوبوتو انجام داده که چندین تروریست داعش را کشت.» این پست در ایکس که بعداً حذف شد، به اشتباه ایالت سکوتوی شمال غرب نیجریه را «سوبوتو» نامید. بیانیه جدید می‌گوید این حمله «با هماهنگی» مقامات نیجریه در ایالت سکوتو که اکنون به درستی نام برده شده، انجام شده است.

ایالات متحده امسال نیجریه را بار دیگر در فهرست کشور‌های «نگرانی خاص» در مورد آزادی مذهبی قرار داده و صدور ویزا برای نیجریه‌ای‌ها را محدود کرده است.

ترامپ ماه گذشته همچنین تهدید کرد که در صورت ادامه «اجازه دادن به کشتار مسیحیان» توسط ابوجا، تمام کمک به این کشور را متوقف خواهد کرد.

نیجریه تقریباً به طور مساوی بین شمال با اکثریت مسلمان و جنوب عمدتاً مسیحی تقسیم شده است.

شمال شرق این کشور بیش از ۱۵ سال در چنگال خشونت افراطی‌گرایانه توسط گروه بوکو حرام بوده که جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته و دو میلیون نفر را آواره کرده است.

در همان زمان، بخش‌های وسیعی از شمال غرب، شمال و مرکز این کشور تحت تأثیر گروه‌های جنایی معروف به «یاغیان» قرار گرفته که به روستا‌ها حمله کرده، ساکنان را می‌کشند و گروگان می‌گیرند.

روز چهارشنبه یک انفجار در مسجدی در شهر مایدوگوری در شمال شرق نیجریه رخ داد که حداقل هفت نمازگزار را کشت. هیچ گروه مسلحی بلافاصله مسئولیت را بر عهده نگرفت.