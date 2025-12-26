کیم جونگ اون با بازدید از شرکت‌های کلیدی تولید مهمات و تصویب طرح‌های مدرن‌سازی آنها، نشان داد این کشور برنامه توسعه موشکی خود را در پنج سال آینده ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) روز جمعه گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با بازدید از شرکت‌های مهم مهمات در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۵، نشان داد که این کشور به توسعه موشک‌ها در پنج سال آینده ادامه خواهد داد.

به گزارش KCNA، کیم گفت «بخش تولید موشک و مهمات کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تقویت بازدارندگی جنگ برخوردار است.»

KCNA گفت کیم پیش‌نویس اسناد مدرنی‌سازی شرکت‌های مهم مهمات را که قرار است به یک کنگره مهم حزبی که انتظار می‌رود اوایل سال ۲۰۲۶ برگزار شود ارائه گردد، تصویب کرد. این کنگره برنامه توسعه‌ای کره شمالی را برای پنج سال آینده تعیین خواهد کرد.

این گزارش KCNA پس از افشای روز پنجشنبه از نظارت کیم بر ساخت یک زیردریایی ۸۷۰۰ تنی با نیروی هسته‌ای با دخترش — که وارث بالقوه است — و آزمایش پرتاب موشک‌های سطح به هوای دوربرد صورت می‌گیرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی ، برنامه موشکی
خبرهای مرتبط
کرملین: نشست پوتین و ترامپ نیازمند آماده‌سازی دقیق است
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 