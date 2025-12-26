باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) روز جمعه گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با بازدید از شرکت‌های مهم مهمات در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۵، نشان داد که این کشور به توسعه موشک‌ها در پنج سال آینده ادامه خواهد داد.

به گزارش KCNA، کیم گفت «بخش تولید موشک و مهمات کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تقویت بازدارندگی جنگ برخوردار است.»

KCNA گفت کیم پیش‌نویس اسناد مدرنی‌سازی شرکت‌های مهم مهمات را که قرار است به یک کنگره مهم حزبی که انتظار می‌رود اوایل سال ۲۰۲۶ برگزار شود ارائه گردد، تصویب کرد. این کنگره برنامه توسعه‌ای کره شمالی را برای پنج سال آینده تعیین خواهد کرد.

این گزارش KCNA پس از افشای روز پنجشنبه از نظارت کیم بر ساخت یک زیردریایی ۸۷۰۰ تنی با نیروی هسته‌ای با دخترش — که وارث بالقوه است — و آزمایش پرتاب موشک‌های سطح به هوای دوربرد صورت می‌گیرد.

منبع: رویترز