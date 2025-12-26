باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دبیرکل اتحادیه عرب با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در استان‌های حضرموت و المهره یمن، بر ضرورت حفظ یکپارچگی و حاکمیت این کشور تأکید کرد.

احمد ابوالغیط در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش منتشر شد، از تمامی طرف‌های یمنی خواست تا با خویشتن‌داری، منافع ملی را در اولویت قرار داده و از هر اقدامی که تمامیت ارضی یمن را تهدید می‌کند، اجتناب کنند.

وی تأکید کرد که اتحادیه عرب از دولت شورای رهبری حمایت می‌کند و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور را محکوم می‌نماید.

دبیرکل اتحادیه عرب به طور ویژه از شورای انتقالی جنوب خواست تا به کاهش تنش‌ها پایبند باشد و هشدار داد که تشدید اختلافات، تنها بر رنج مردم یمن خواهد افزود.

ابوالغیط خاطرنشان کرد که مسئله جنوب یمن باید در چارچوب گفتگوی سیاسی جامع میان تمامی طرف‌های یمنی و با در نظر گرفتن ابعاد تاریخی و اجتماعی آن حل‌وفصل شود، نه از طریق اقدامات تحمیلی یا تهدید تمامیت ارضی کشور.

وی در پایان تصریح کرد که دستیابی به راه‌حلی پایدار تنها از طریق گفت‌و‌گو و پرداختن به ریشه‌های بحران ممکن است.

