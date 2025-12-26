دبیرکل اتحادیه عرب، با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در استان‌های حضرموت و المهره یمن، بر ضرورت حفظ یکپارچگی و حاکمیت این کشور تأکید و از تمامی طرف‌های یمنی خواست منافع ملی را بر هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه اولویت دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دبیرکل اتحادیه عرب با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در استان‌های حضرموت و المهره یمن، بر ضرورت حفظ یکپارچگی و حاکمیت این کشور تأکید کرد.

احمد ابوالغیط در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش منتشر شد، از تمامی طرف‌های یمنی خواست تا با خویشتن‌داری، منافع ملی را در اولویت قرار داده و از هر اقدامی که تمامیت ارضی یمن را تهدید می‌کند، اجتناب کنند.

وی تأکید کرد که اتحادیه عرب از دولت شورای رهبری حمایت می‌کند و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور را محکوم می‌نماید.

دبیرکل اتحادیه عرب به طور ویژه از شورای انتقالی جنوب خواست تا به کاهش تنش‌ها پایبند باشد و هشدار داد که تشدید اختلافات، تنها بر رنج مردم یمن خواهد افزود.

ابوالغیط خاطرنشان کرد که مسئله جنوب یمن باید در چارچوب گفتگوی سیاسی جامع میان تمامی طرف‌های یمنی و با در نظر گرفتن ابعاد تاریخی و اجتماعی آن حل‌وفصل شود، نه از طریق اقدامات تحمیلی یا تهدید تمامیت ارضی کشور.

وی در پایان تصریح کرد که دستیابی به راه‌حلی پایدار تنها از طریق گفت‌و‌گو و پرداختن به ریشه‌های بحران ممکن است.

منبع: خبرگزاری عراق

برچسب ها: اتحادیه عرب ، یمن
خبرهای مرتبط
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد
در باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
راز‌های نهفته در بمباران‌های آمریکایی علیه داعش: تلافی یا توطئه؟
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
یمنی ها چرا خاک کشورشان را از امارات و و عربستان پس نمیگیرن ؟؟
چرا از امارات میترسن ؟
۰
۰
پاسخ دادن
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 