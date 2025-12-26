باشگاه خبرنگاران جوان - از جمله شب‌های بزرگ و با عظمت ماه رجب شب جمعه اول این ماه است که لیله الرغائب نام دارد. در این شب پر از خیر و برکت عطا و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص در برابر عظمت حق، شایسته دریافت انعام و بخشش بی کرانه حق می‌گردند. از سوی دیگراین شب مقدس به عنوان زمینه‌ای پر برکت برای آمادگی برای ورود به ماه‌های باعظمت شعبان و رمضان شناخته می‌شود. در این شب، رحمت و بخشایش الهی به اوج خود می‌رسد و تمامی آسمان و زمین در همراهی با بندگان زمینی به سرایی از خشوع و خواندن دعا‌ها تبدیل می‌شوند.

به همین مناسبت شهروندخبرنگار ما گوشه‌هایی از حال و هوای حرم امام رضا (ع) در این شب نورانی و پر از خیر و برکت را به نمایش گذاشت.

منبع: سید شهاب مرتضوی - خراسان رضوی

