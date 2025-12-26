براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا ا منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۶۰، آغاجری ۱۵۴، اهواز ۱۷۰، خرمشهر ۱۶۵، دشت آزادگان ۱۶۸، شادگان ۱۶۸، شوشتر ۱۵۴، کارون ۱۶۸، ملاثانی ۱۵۲ و هویزه ۱۵۹ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای جمعیتی است.
این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۰۳، دزفول ۱۰۶،، بهبهان ۱۵۰ و شوش ۱۲۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل این شاخص آلودگی در شهرهای امیدیه، باغملک، رامهرمز، مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول گزارش شده و شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز و لالی هوای پاک را تجربه کردهاند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور