باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از برگزاری ۱۱۰ بازی بین ۱۱ تیم شرکت کننده، مسابقات لیگ برتر فوتبال زیر ۱۷ سال باشگاه‌های مازندران با قهرمانی تیم دانش فریدونکنار پایان یافت.

دانش فریدونکنار برای کسب عنوان قهرمانی، در ۲۰ بازی، ۴۵ امتیاز کسب کرد و در رقابتی فشرده و نزدیک و با ۱ امتیاز اختلاف نسبت به زرین پرشیا قایمشهر، جام قهرمانی را بالای سر برد.

ستاره پیشرو دیگر تیم نماینده قایمشهر نیز با کسب ۳۴ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

مهدیار بابل با ۳۱ امتیاز و تفاضل گل بهتر از عقاب ساری، رتبه چهارم را از آن خود کرد.

رتبه ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال زیر ۱۷ سال مازندران به تیم ستارگان نوین بابل با ۲۷ امتیاز رسید.

تیم‌های موج نو بابل، شهروند جویبار و سپاهان ساری به ترتیب با کسب ۲۵، ۲۳ و ۲۰ امتیاز در جایگاه هفتم تا نهم قرار گرفتند.

درنا آمل با ۱۳ امتیاز دهم شد و به همراه تیم ۲ امتیازی و رده یازدهمی طوس ساری به لیگ دسته اول سقوط کرد.

تیم دانش فریدونکنار با دریافت تنها ۹ گل خورده، عنوان بهترین خط دفاع لیگ را نیز به نام خود ثبت کرد.

عنوان بهترین خط حمله به تیم زرین پرشیا قایمشهر با به ثمر رساندن ۳۹ گل رسید.

همچنین مهدیار احمدزاده با به ثمر رساندن ۱۳ گل، عنوان آقای گل مسابقات را کسب کرد.

آیین پایانی و جشن قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال زیر ۱۷ سال باشگاه‌های مازندران با حضور جمشید پازوکی دبیر هیات فوتبال مازندران، صانعی رئیس هیات فوتبال شهرستان فریدونکنار و دیگر مسئولان برگزار شد.