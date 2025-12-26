باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در طول فصل تعطیلات از افغانهای مقیم آمریکا خواست تا در جلسات «بازبینی وضعیت اقامت» حاضر شوند. این اقدام، بخشی از تلاشهای اخیر دولت ترامپ برای تشدید فشار بر مهاجران از این کشور آسیایی گزارش شده است.
بر اساس نامههای ارسالشده به افراد مختلف که بلومبرگ نیوز مشاهده کرده، ICE برای «جلسات برنامهریزیشده بازبینی وضعیت اقامت» درخواست قرار ملاقات کرده است. یک درخواست برای روز کریسمس و دیگری برای روز سال نو بوده و موارد دیگر نیز برای روزهای ۲۷ و ۳۰ دسامبر برنامهریزی شدهاند.
این سازمان پیش از این نیز مهاجرانی را که در پاسخ به چنین درخواستهای رسمی به دفاتر آن مراجعه میکردند — از جمله افرادی که برای مصاحبههای کارت سبز حاضر میشدند — دستگیر کرده است. دریافتکنندگان این نامهها عمدتاً افرادی بودند که پیشتر تحت برنامهای که جو بایدن، رئیسجمهور سابق، در اوت ۲۰۲۱ برای حمایت از افغانهای فراری پس از خروج راهاندازی کرده بود، از حمایت قانونی برخوردار شده و به عنوان «متحدان افغان» شناخته میشدند.
شان وندایور، بنیانگذار گروه غیرانتفاعی افغانایواک، در انتقاد از زمانبندی این احضارها گفت: «ICE از تعطیلات فدرال و مذهبی برای بازداشت افغانها استفاده میکند، زمانی که دسترسی به وکیل، دادگاه و مدافعان در پایینترین سطح است. این یک برنامهریزی اداری عادی نیست.»
با این حال، سخنگوی وزارت امنیت داخلی این جلسات را «روال عادی و دیرینه» توصیف کرد. این اقدام در چارچوب تغییرات گستردهتر سیاست مهاجرتی دولت ترامپ علیه افغانها صورت میگیرد که پس از تیراندازی نوامبر دو سرباز گارد ملی توسط یک تبعه افغان — که پیشتر با نیروهای آمریکایی همکاری داشت — تشدید شده است.
منبع: رویترز