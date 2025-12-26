شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اجرای پروژه دوربرگردان میثم در کمربندی شیراز گلایه کرد و ساخت آن را غیر اصولی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه دوربرگردان غیرهمسطح میثم با هدف ارتقای ایمنی، روانسازی تردد و حذف نقاط حادثهخیز اجرا شد.
بهرهبرداری از این پروژه، تردد میان شمال و جنوب شهر را روانتر و کمربندی شیراز را ایمنتر میکند.
با توجه به اینکه اجرای این پروژه پیشرفت قابل توجهی دارد؛ اما شهروند خبرنگار ما به دلایل متعدد ساخت این دور برگردان را غیر اصولی میداند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
به نظر میرسد طراحی و اجرای دوربرگردانی که در این نقطه در حال احداث است، بدون توجه به اصول مهندسی ترافیک و نیازسنجی دقیق انجام شده و متأسفانه برخی افراد نیز بدون بررسی کارشناسی از آن دفاع میکنند. این دوربرگردان در فاصلهای بسیار نزدیک، یعنی چندصد متر پیش از پل امام حسن (ع)، در حال ساخت است؛ در حالی که روی همان پل یک دوربرگردان موجود وجود دارد و هیچ ضرورت فوری برای ایجاد یک دوربرگردان جدید در این نقطه دیده نمیشود. این در حالی است که از پل امام حسن (ع) تا انتهای کمربندی معالیآباد، در مسافتی بیش از ۱۰ کیلومتر، هیچ دوربرگردان دیگری وجود ندارد. از منظر مهندسی ترافیک، احداث دوربرگردان جدید در فاصلهای حدود ۳۰۰ متر قبل از یک دوربرگردان فعال، فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. نکته مهم دیگر، قرارگیری بلوار میثم شمالی پیش از این دوربرگردان است. این بلوار که از تقاطع و پل کشِـن آغاز میشود و در کمربندی قطع میگردد، یکی از مسیرهای اصلی تردد ساکنان شهرکهای احمدآباد پشمشیشه، والفجر، فرهنگیان و سایر شهرکهای آن سوی کمربندی است. ساکنان این مناطق ناچارند وارد کمربندی شده و از دوربرگردان قدیمی پیش از پل امام حسن (ع) استفاده کنند؛ موضوعی که موجب افزایش بار ترافیکی، ایجاد گرههای حرکتی و افزایش احتمال تصادف در محدوده انتهایی بلوار میثم شمالی تا دوربرگردان قدیمی شده است. با وجود این مشکلات، دوربرگردان زمینی قدیمی بهجای اصلاح هندسی اصولی، با هزینهای بسیار بالا به دوربرگردان غیرهمسطح تبدیل شده است. این در حالی است که میشد با احداث یک پل روگذر ساده و مستقیم، بلوار میثم شمالی را به آن سوی کمربندی متصل کرد؛ راهکاری که هم هزینه بسیار کمتری داشت و هم دسترسی شهرکهای مذکور را بطور اساسی بهبود میبخشید.
در نهایت باید اشاره کرد که کمربندی شیراز یکی از غیر استانداردترین محورهای درونشهری کشور است و نیاز جدی به دوربرگردانهای متعدد، روگذرها و اصلاحات هندسی دارد. اما متأسفانه نبود مطالعات کارشناسی، اولویتبندی نادرست و اجرای پروژههای غیرضروری، موجب شده است که برخی اقدامات عمرانی فعلی با نیازهای واقعی شهر همخوانی نداشته باشد و پرسشهای جدی در مورد نحوه تصمیمگیریها ایجاد کند.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.