باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران به همراه معاون نظارت بر امور ضابطین دادستانی مرکز استان، در جریان بازدید از پارکینگ رسالت، گفت: هدف از بازدید از پارکینگ رسالت، تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، ساماندهی وضعیت نگهداری و ارتقای مدیریت پارکینگها است.
او افزود: خودروهای رسوبی که با دستور قضایی توقیف شدهاند باید در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
دادستان مرکز استان گفت: در محل بازدید دستور تفکیک خودروهای توقیفی صادر شد و با هماهنگی انجامشده با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی ره، مقرر شد وضعیت این خودروها بدون تأخیر مشخص شود.
او افزود: خودروها بر اساس سن تا ۵ سال و بین ۵ تا ۱۰ سال دستهبندی میشوند و هیچگونه تعللی در این فرآیند پذیرفته نیست.
عالیشاه گفت: قضاتی که دستور توقیف خودروها را صادر کردهاند باید در کوتاهترین زمان با دادستانی هماهنگ شوند تا پرونده خودروهایی که به دلایل قضایی در پارکینگها متوقف ماندهاند، سریعتر تعیین تکلیف شود.
او افزود: خودروهای آسیبدیده و سوخته موجود در پارکینگ باید به منظور جلوگیری از استهلاک بیشتر در فرآیند فروش قرار گرفته و هرچه سریعتر از پارکینگ خارج شوند.
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه با حضور در کلانتری ۱۱ ساری از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و گفت: انسجام، نظم و عملکرد کلانتری ۱۱ ساری قابل تقدیر است.
عالیشاه افزود: بیش از ۷۰ درصد پرسنل این کلانتری آموزشهای ضابطین را گذرانده و دارای کارت ضابطیت هستند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی دارد.
او در جریان این بازدید بر توجه به شناسه ضابطیت در تحقیقات، نحوه ارتباط با قاضی کشیک، اجرای دقیق دستورات قضایی، آمار شکواییههای کارتابل ضابطین، تعداد نیروهای تحصیلکرده حقوق و حضور مأموران زن تأکید کرد.
دادستان مرکز استان گفت: دفتر گالینگور موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در کلانتری ۱۱ ساری آماده است و اقدامات این مجموعه منطبق با ضوابط قانونی انجام میشود.
عالیشاه در پایان افزود: فرمانده کلانتری ۱۱ ساری با همراهی پرسنل پرتلاش، این مجموعه را با نظم و مدیریت صحیح هدایت میکند و عملکرد آن شایسته تقدیر است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران