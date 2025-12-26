باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-مسعود پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به اینکه فروش نفت از یک منظر به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: بخش اول بازاریابی و مذاکره است که در این مرحله ما نفت را بازاریابی کرده و با خریداران مذاکره می‌کنیم تا آن را بفروشیم. بخش دوم، بازگشت پول فروش نفت است که در این مرحله، پول حاصل از فروش نفت باید به حساب‌های مشخصی که مورد تأیید بانک مرکزی است، واریز شود.

وی ادامه داد: طبق قوانین موجود، پول حاصل از فروش نفت باید به حساب‌هایی واریز شود که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. این حساب‌ها به نفت مربوط می‌شوند و باید به‌موقع واریز شوند. سازوکار این واریزها تحت پایش و کنترل بانک مرکزی است، زیرا اساساً این فرآیند جنبه بانکی دارد.

پاک‌نژاد اظهار داشت: همکاران ما در بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر واریز پول و زمان‌بندی آن را دارند. در صورت نیاز، بانک مرکزی باید بازخوردی به ما بدهد تا در تعاملات با تریدرهایی که نفت را خریداری می‌کنند، تجدیدنظر کنیم.

وزیر نفت گفت: بخش مربوط به واریز پول و رصد میزان واریزها به حساب‌های مرتبط، بخشی است که بانک مرکزی باید به آن توجه کند. این عزیزان می‌توانند ورود کرده و بررسی کنند که آیا واریزها به‌درستی انجام شده است یا خیر.

وی افزود: به‌عنوان همکاران در حوزه نفت، ما ورودی به حوزه بانکی نداریم که بتوانیم سوئیفت‌ها را بررسی کنیم. بنابراین، بانک مرکزی باید مسئولیت نظارت را بر عهده بگیرد و اقدام به بررسی زمان و میزان واریزها کند.

او بیان کرد: در نهایت، فرآیند فروش نفت و واریز پول آن به حساب‌های مشخص، نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی است تا اطمینان حاصل شود که ارز حاصل از فروش نفت به معیشت مردم بازمی‌گردد و به‌موقع واریز می‌شود. این همکاری در نهایت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند.