وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت تصمیم دارد مشکل زباله در استان‌های شمالی کشور را برای همیشه برطرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بابل با اشاره به طرح موضوع زباله مازندران در جلسه هیئت دولت، گفت: تصمیم دولت بر این است که مشکل زباله در استان مازندران و سایر استان‌های شمالی کشور، یک‌بار برای همیشه حل‌وفصل شود.

او با بیان اینکه موضوع زباله مازندران در دولت مطرح شد، افزود: خوشبختانه حرکتی که در استان مازندران برای ساماندهی پسماند آغاز شده، در چند شهرستان به‌صورت پایلوت در حال اجراست و تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است.

صالحی با اشاره به جمع‌بندی جلسه هیئت دولت، گفت: جمع‌بندی دولت این بود که مسئله زباله در سه استان شمالی باید به‌طور اساسی حل شود و اقدامی که با محوریت استاندار مازندران آغاز شده، می‌تواند به‌عنوان پایلوت برای هر سه استان شمالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: پیشنهاد دادم این طرح در صورت موفقیت، در سطح ملی نیز به‌عنوان یک الگو اجرایی شود که خوشبختانه وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رئیس دولت از این طرح حمایت کردند.

صالحی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند و حمایت دولت، در آینده‌ای نزدیک مسئله زباله در استان‌های شمالی کشور به‌صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: میراث فرهنگی ، معضل زباله
