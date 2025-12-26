رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد به زودی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ با روسیه گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه اعلام کرد به‌زودی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. این دیدار بخشی از تلاش‌ها برای خاتمه دادن به تهاجم روسیه است.

زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «ما بر سر یک دیدار در بالاترین سطح - با رئیس‌جمهور ترامپ در آینده نزدیک - به توافق رسیده‌ایم. بسیاری مسائل می‌توانند قبل از سال نو مشخص شوند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آخرین دور مذاکرات بین تیم‌های آمریکایی و اوکراینی به تدوین یک برنامه ۲۰ ماده‌ای برای پایان جنگ منجر شد که برای دریافت بازخورد به مسکو ارسال شده است.

زلنسکی روز چهارشنبه در یک جلسه توجیهی اعلام کرد این برنامه جدید خط مقدم جبهه را منجمد کرده و شرط قانونی صرف نظر کردن کییف از پیوستن به ناتو را حذف می‌کند.

مسکو تاکنون تمایل چندانی نشان نداده که از خواسته‌های سرسختانه ارضی خود - شامل خروج اوکراین از دونباس شرقی و کنار گذاشتن آرزوی پیوستن به ناتو - چشم‌پوشی کند.

مسکو اعلام کرده که در حال «تدوین موضع خود» است و از اظهار نظر در مورد جزئیات برنامه جدید خودداری کرده است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت پیشرفت برای پایان جنگ «کند، اما پیوسته» است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 