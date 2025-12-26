باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین روز جمعه اعلام کرد بهزودی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. این دیدار بخشی از تلاشها برای خاتمه دادن به تهاجم روسیه است.
زلنسکی در شبکههای اجتماعی گفت: «ما بر سر یک دیدار در بالاترین سطح - با رئیسجمهور ترامپ در آینده نزدیک - به توافق رسیدهایم. بسیاری مسائل میتوانند قبل از سال نو مشخص شوند.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آخرین دور مذاکرات بین تیمهای آمریکایی و اوکراینی به تدوین یک برنامه ۲۰ مادهای برای پایان جنگ منجر شد که برای دریافت بازخورد به مسکو ارسال شده است.
زلنسکی روز چهارشنبه در یک جلسه توجیهی اعلام کرد این برنامه جدید خط مقدم جبهه را منجمد کرده و شرط قانونی صرف نظر کردن کییف از پیوستن به ناتو را حذف میکند.
مسکو تاکنون تمایل چندانی نشان نداده که از خواستههای سرسختانه ارضی خود - شامل خروج اوکراین از دونباس شرقی و کنار گذاشتن آرزوی پیوستن به ناتو - چشمپوشی کند.
مسکو اعلام کرده که در حال «تدوین موضع خود» است و از اظهار نظر در مورد جزئیات برنامه جدید خودداری کرده است.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت پیشرفت برای پایان جنگ «کند، اما پیوسته» است.
