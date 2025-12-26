رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ از کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی توزیع قارچ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: روزانه ۲۸ تا ۳۰ تن قارچ فله در تهران توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ با اشاره به کمبود شدید مواد اولیه گفت: با توجه به کمبود مواد اولیه، قیمت بسیار بالاست که براین اساس امکان تولید وجود ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر واحدهای تولیدی ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید می کنند که با استمرار این روند امکان این میزان تولید وجود ندارد چراکه با افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان قیمت محصول خود را باید ۱۰۰ درصد افزایش دهند.

رجبی از کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی توزیع قارچ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: روزانه ۲۸ تا ۳۰ تن قارچ فله در تهران توزیع می شود، درحالیکه نیازمان بیش از ۵۵ تن است.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ ادامه داد: تاکنون قیمت قارچ به رغم افزایش مواد اولیه ثابت نگه داشتیم، اما با شرایط فعلی تولید در آینده ای نه چندان دور باید قیمت افزایش یابد. گفتنی است اگر وزارت جهاد برای تامین کلش و واردات تمهیداتی اتخاذ نکند، ناگریز به افزایش قیمت خواهیم بود.

وی قیمت هر کیلو قارچ فله سرمزرعه را ۱۸۰ هزارتومان و خرده فروشی برای مصرف کننده ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: اکنون در برخی مغازه ها ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان عرضه می شود که با عدم تامین مواد اولیه به بالای ۳۰۰ هزارتومان می رسد.

رجبی گفت: با توجه به شرایط تامین مواد اولیه، تولید قارچ تا پایان سال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

