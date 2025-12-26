رئیس مرکز خشکسالی گفت:با توجه به کم بارشی، تامین آب در فصل گرما با مشکلاتی روبروست که مدیریت آب برای کاهش هدررفت کماکان باید استمرار یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: با احتساب بارش های اخیر در استان های کرمان، فارس، هرمزگان، خراسان جنوبی و تا حدی بوشهر کم بارشی ها از منفی ۸۰ و ۹۰ درصد به منفی ۱۰ درصد رساند.

به گفته وی، از نظر هواشناسی کم بارشی در جنوب و نیمه شرقی تا حدی جبران شد، اما متاسفانه نیمه غربی کم بارشی ها کماکان ادامه دارد به طوریکه استان تهران ۹۰ درصد بارش ها کمتر از نرمال است.

وظیفه ادامه داد: استان های قزوین، البرز و سمنان بارش های بسیار کمتر از نرمال مواجه هستند و استان های واقع در زاگرس به عنوان مناطق مهم بارندگی لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد ۴۰ تا ۶۰ درصد بارش ها کمتر از نرمال است.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه مناطق مهم کشور در شرایط خشکسالی و کم آبی به سر می برد، افزود: استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، کرمان، هرمزگان و تا حدی اصفهان از بارش ها بهره مند شوند، در خصوص ادامه سال آبی در استان تهران که با کمبودهای جدی بارش روبرو هستند، حتی بارش های نرمال فصل زمستان هم نمی تواند تنش آبی را به طور کامل رفع کند. گفتنی است در مناطق قزوین، البرز و سمنان و تا حدودی مرکزی با بارش های نرمال در فصل زمستان و شرایط خشکی سدها، تنش آبی در تهران داریم .

وی گفت: با توجه به کم بارشی، تامین آب در فصل گرما با مشکلاتی روبروست که مدیریت آب برای کاهش هدررفت کماکان باید استمرار یابد.

برچسب ها: بارش باران ، خشکسالی کشاورزی
