باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امارات متحده عربی روز جمعه قدردانی خود را از تلاش‌های عربستان سعودی برای برقراری صلح در یمن همسایه اعلام کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه امارات که روز جمعه منتشر شد آمده است: «امارات متحده عربی از تلاش‌های عربستان برای پشتیبانی از امنیت و ثبات در جمهوری یمن استقبال می‌کند.»

این بیانیه همچنین تأکید کرد که امارات برای نقش عربستان سعودی در «پیشبرد منافع مردم یمن و تحقق آرمان‌های مشروع آنان برای ثبات و رفاه» ارزش قائل است.

روز پنجشنبه، ریاض اقدام نظامی شورای انتقالی جنوب (STC) - گروهی همسو با دولت مرکزی - در استان‌های حضرموت و المهره را محکوم کرد و گفت که این اقدامات به «تشدید بی‌دلیل درگیری‌ها» منجر خواهد شد.

پادشاهی عربستان اعلام کرد که در جریان تحولات اخیر، حفظ وحدت را در اولویت قرار داده و تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز جهت حل وضعیت در این دو استان به کار بسته است.

به گزارش خبرگزاری سعودی (SPA) روز جمعه، هفده حزب و مؤلفه سیاسی یمنی نیز موضع قاطع عربستان سعودی در مورد مسئله جنوب را ستودند و آن را یک آرمان عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی توصیف کردند.

به گزارش SPA، در بیانیه مشترکی که توسط خبرگزاری یمن (سبأ) منتشر شد، این احزاب از بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی که خواستار بازگرداندن ثبات به استان‌های حضرموت و المهره شده بود، استقبال کردند.

منبع: العربیه