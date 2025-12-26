وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای از تلاش‌های عربستان برای پشتیبانی از امنیت و ثبات در یمن استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امارات متحده عربی روز جمعه قدردانی خود را از تلاش‌های عربستان سعودی برای برقراری صلح در یمن همسایه اعلام کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه امارات که روز جمعه منتشر شد آمده است: «امارات متحده عربی از تلاش‌های عربستان برای پشتیبانی از امنیت و ثبات در جمهوری یمن استقبال می‌کند.»

این بیانیه همچنین تأکید کرد که امارات برای نقش عربستان سعودی در «پیشبرد منافع مردم یمن و تحقق آرمان‌های مشروع آنان برای ثبات و رفاه» ارزش قائل است.

روز پنجشنبه، ریاض اقدام نظامی شورای انتقالی جنوب (STC) - گروهی همسو با دولت مرکزی - در استان‌های حضرموت و المهره را محکوم کرد و گفت که این اقدامات به «تشدید بی‌دلیل درگیری‌ها» منجر خواهد شد.

پادشاهی عربستان اعلام کرد که در جریان تحولات اخیر، حفظ وحدت را در اولویت قرار داده و تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز جهت حل وضعیت در این دو استان به کار بسته است.

به گزارش خبرگزاری سعودی (SPA) روز جمعه، هفده حزب و مؤلفه سیاسی یمنی نیز موضع قاطع عربستان سعودی در مورد مسئله جنوب را ستودند و آن را یک آرمان عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی توصیف کردند.

به گزارش SPA، در بیانیه مشترکی که توسط خبرگزاری یمن (سبأ) منتشر شد، این احزاب از بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی که خواستار بازگرداندن ثبات به استان‌های حضرموت و المهره شده بود، استقبال کردند.

منبع: العربیه

برچسب ها: عربستان ، امارات ، دولت یمن
خبرهای مرتبط
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد
دبیرکل اتحادیه عرب خواستار اجتناب از تشدید تنش‌ها در یمن شد
در باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
راز‌های نهفته در بمباران‌های آمریکایی علیه داعش: تلافی یا توطئه؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 