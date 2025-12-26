باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اردوان اکبرپور در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید با محوریت گردشگری در شهرستان سپیدان استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه، خواستار تبدیل شعار‌های توسعه گردشگری به عمل شد.

او با بیان اینکه «منطقه ویژه گردشگری از نوشتن تا عمل فاصله زیادی دارد»، تصریح کرد: رخدادی که امروز در حوزه گردشگری سپیدان شاهدیم، گام‌هایی عملی در این مسیر است، این همایش نیز فرآیندی است برای آنکه منطقه ویژه گردشگری را در عمل ببینیم.

نماینده سپیدان در مجلس، با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار اقدامات زیرساختی دولت، اظهار داشت: ایجاد جاذبه‌های گردشگری، رفع نیازمندی‌های این حوزه و راه‌اندازی تور‌های تخصصی، نیازمند حضور سرمایه‌گذاران مختلف است، سپیدان باید به عنوان یک پایلوت و هدف ملی گردشگری در نظر گرفته شود.

اکبرپور با برشمردن قابلیت‌های ممتاز شهرستان سپیدان، آن را تنها منطقه ویژه گردشگری ایران و دارای حدود ۱۵ تا ۲۰ ناحیه گردشگری منحصر‌به‌فرد مانند آبشار مارگون (بزرگترین آبشار چشمه‌ای جهان)، منطقه تیزاب، چله‌گاه و شش‌پیر خواند.

او افزود: این شهرستان علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، در حوزه تاریخی و مذهبی نیز با دارا بودن آثاری، چون برج‌های تاریخی و حمام مسجدالنبی از ظرفیت بالایی برخوردار است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توسعه گردشگری را راهکاری برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: با رونق گردشگری، رونق اقتصادی برای مردم و سرمایه‌گذاران نیز فراهم می‌شود.

او هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای جذب حداقل ۱۵ میلیون گردشگر خارجی و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای ساخت هتل و تاسیسات گردشگری را فرصتی مغتنم برشمرد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا با اشاره به کمبود‌های زیرساختی، تاکید کرد: زیرساخت‌های گردشگری سپیدان از جمله راه‌های دسترسی، اماکن اقامتی و مجتمع‌های تفریحی هنوز مناسب نیست و نیاز به کار و حضور سرمایه‌گذار دارد.

او خطاب به مسئولان استانی گفت: انتظار داریم سپیدان را با ادبیات مناسب‌تری در اذهان، افکار و تصمیمات خود لحاظ کنید.

سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز در این مراسم با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، هدف این همایش را ارائه بسته‌های جامع سرمایه‌گذاری، معرفی فرصت‌های سودآور و ایجاد اشتغال پایدار در سپیدان عنوان کرد.

او سپیدان را با دارا بودن اقلیم معتدل، طبیعت چهارفصل و دسترسی کمتر از یک ساعته به شیراز، دارای پتانسیل فوق‌العاده برای تبدیل شدن به قطب گردشگری پایدار دانست.

علی علیزاده، فرماندار سپیدان نیز در این همایش، یکی از چالش‌های اصلی این شهرستان را عدم ثبت سند گردشگری به‌رغم پیگیری‌های متعدد اعلام کرده و خواستار تصویب و ابلاغ ضوابط خاص شهرستان‌های ویژه گردشگری برای رفع موانع اداری شده است.

در حاشیه همایش "وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید" با محوریت گردشگری در شهرستان سپیدان، طنین پیوندی جدید به گوش رسید؛ پیوندی که نهال امید را در باغستان اشتغال غرب فارس و جزیره کیش می‌کارد.

در این رویداد، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی بین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و منطقه آزاد کیش به امضا رسید تا گامی بلند در مسیر ایجاد "کوریدور توسعه و مهارت" بین شهرستان‌های غرب استان فارس و آب‌های نیلگون خلیج فارس برداشته شود.

این سند همکاری که می‌تواند الگویی برای پیوند تامین نیروی کار و اشتغال زایی باشد، در حاشیه برگزاری همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در شهرستان سپیدان و با محوریت نقش کلیدی گردشگری در توسعه متوازن منطقه‌ای منعقد شد.

بر پایه این تفاهم‌نامه، هم‌پیمانی عملیاتی برای تأمین نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز جزیره کیش از ظرفیت غنی و بکر شهرستان سپیدان و دیگر شهرستان‌های منطقه غرب استان فارس شکل می‌گیرد. این همکاری، افقی روشن را هم برای جویندگان کار مناطق محروم و هم برای توسعه‌گران جزیره کیش ترسیم می‌کند.

یکی دیگر از ارکان درخشان این توافق، ایجاد پل ارتباطی و تبادل گردشگر بین دو منطقه است.

در حاشیه انعقاد این تفاهم که با حضور مسئولان حوزه گردشگری استان و مدیران شهرستان سپیدان برگزار گردید اعلام آمادگی شد که زمینه برای معرفی جاذبه‌های بکر گردشگری غرب فارس از طبیعت چشم نواز سپیدان گرفته تا تاریخ کهن دیگر شهر‌های منطقه سرسبز غرب استان فارس به گردشگران جزیره کیش و بالعکس، فراهم شود.

این امر به رونق کسب‌وکار‌های محلی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خلق فرصت‌های شغلی جدید در هر دو منطقه خواهد انجامید.

شهرستان سپیدان و جزیره زیبای کیش به لحاظ آب و هوایی و خلق فرصت‌های سرمایه گذاری و گردشگری مکمل یکدیگر قرار دارند.

اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در مسیر توسعه متوازن و همه‌جانبه، کاهش نرخ بیکاری به ویژه در مناطق کمتر برخوردار غرب فارس و تقویت چرخه اقتصادی و گردشگری دو منطقه مهم کشور شود.

در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در سپیدان برنامه‌ریزی برای افتتاح استخر سرپوشیده به همراه ۴۰ کلبه و واحد اقامتی گردشگری تا دهه فجر امسال از سوی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس نوید داده شد و تفاهم‌نامه‌ای بین این اداره‌کل با منطقه ویژه اقتصادی کیش برای جذب نیروی کار و تبادل گردشگر منعقد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از برنامه‌های امیدبخش و پروژه‌های پیش‌رو در این شهرستان خبر داد و آن را ویترین گردشگری استان خواند که با تلاش بیشتر می‌تواند به ویترین گردشگری کشور تبدیل شود.

سعید بیاری اظهار داشت: سپیدان از تمام مزایایی که یک منطقه مقصد گردشگری می‌تواند برخوردار باشد، بهره‌مند است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در بخشی از سخنان خود به پروژه‌های در دست اقدام و برنامه‌های آتی اشاره کرد که می‌تواند چهره اقتصادی و گردشگری سپیدان را دگرگون کند.

رونق گردشگری با افتتاح پروژه‌های دهه فجر

او در ادامه اعلام کرد که پیش بینی می‌شود تا ایام دهه فجر امسال، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی و اقامتی کارگران اردکان به همراه ۴۰ کلبه و واحد اقامتی گردشگری در سطح استاندارد‌های بین‌المللی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس هدف از این اقدام را توسعه اقتصادی منطقه با محوریت گردشگری اعلام کرد.

ایجاد اشتغال برای جوانان غرب استان فارس

بیاری از انعقاد یک تفاهم‌نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی کیش خبر داد که بر اساس آن، نیاز‌های نیروی کار این منطقه ویژه از شهرستان سپیدان و شهرستان‌های غرب استان فارس تأمین خواهد شد.

او همچنین از انجام توافقات اولیه برای انعقاد تفاهم‌نامه تبادل گردشگر بین شهرستان سپیدان و جزایر کیش و قشم خبر داد و اظهار امیدواری کرد این طرح به زودی عملیاتی و اجرایی شود.

سپیدان؛ بستری آماده برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی

بیاری در ادامه، سپیدان را شهرستانی قهرمان‌پرور، خلاق و مایه افتخار استان دانست و گفت: این منطقه نمونه‌ای درخشان از کارآفرینی ملی است.

او از شخصیت‌های کارآفرین و اقتصادی این منطقه مانند برادران امامی، اوجی، ظریف کارفر و غلامی به عنوان پیشکسوتان افتخارآفرین این دیار یاد کرد.

به گفته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس بعد از انتشار فراخوان عمومی همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با هدف ارائه طرح‌های کارآفرینی در مجموع ۱۰۷ طرح سرمایه‌گذاری از سوی کارآفرینان استان و کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

بیاری ادامه داد: از این تعداد، ۷۰ طرح در حوزه صنعت و معدن، ۲۵ طرح در حوزه گردشگری و ۱۲ طرح در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

به گفته بیاری، در صورت حمایت و پشتیبانی از این طرح‌ها، عملیاتی شدن آنها می‌تواند منشأ کارآفرینی، اشتغال و توسعه اقتصادی برای منطقه و استان باشد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» را در راستای تحقق شعار سال اعلام کرد.