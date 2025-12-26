پویش مدار اقتدار در چهارمحال و بختیاری کلید خورد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ روزی است که با ماهواره‌های ایرانی از آسمان، زمین را خواهیم دید و تلاش می‌کنیم این افتخار ملی با مشارکت فعال دانش‌آموزان استان روایت شود.

وی افزود: در قالب این پویش، دانش‌آموزان می‌توانند آثار خلاقانه خود را در قالب متن، ویدئو، نقاشی، موشن‌گرافی، کلیپ و پادکست تولید و ارسال کنند.

خدادادی اضافه کرد: روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان با همکاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری مسئولیت اجرای این برنامه را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان بله به نشانی @modirchb ارسال کنند. بهترین آثار ضمن پخش از شبکه جهان‌بین، مورد تقدیر قرار می‌گیرند و به چهار اثر برتر، تقدیرنامه و جوایز اهدا خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه مدار اقتدار فرصتی برای پیوند مدرسه با دستاورد‌های علمی کشور است، گفت: این پویش ضمن آشنایی نسل نوجوان با صنعت فضایی ایران، زمینه شکوفایی استعداد‌های رسانه‌ای و هنری دانش‌آموزان را نیز فراهم می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد: حضور پرشور دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری در این پویش، برگ زرین دیگری در افتخارات علمی و فرهنگی استان رقم بزند.