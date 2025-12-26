حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - معاون نخستوزیر اوکراین روز جمعه اعلام کرد که حملات پهپادی روسیه در طول شب به کشتیهای پرچمدار اسلواکی، پالائو و لیبریا در بنادر مناطق اودسا و میکولائیف اوکراین خسارت وارد کرده است.
در هفتههای اخیر، روسیه حملات خود به منطقه جنوبی اودسا را تشدید کرده و مقامات اوکراینی میگویند مسکو قصد دارد حضور اوکراین را از دریای سیاه قطع کند و آشوب را در میان غیرنظامیان دامن بزند.
اولکسی کولبا در بیانیهای در پیامرسان تلگرام گفت که در حملات روز جمعه تلفاتی گزارش نشده است، اما این حملات باعث قطعی برق و آسیب به آسانسورها و انبارهای غیرنظامی در منطقه اودسا شده است.
کولبا افزود که به طور جداگانه، پهپادها به یک لوکوموتیو و یک واگن باربری در ایستگاه راهآهن کُوِل در شمال غرب، در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری (۳۷.۲۸ مایلی) مرز لهستان نیز خسارت وارد کردهاند.
وی گفت: «علیرغم ترور عمدی روسیه، سیستم لجستیک اوکراین همچنان به کار خود ادامه میدهد.»
روسیه در مورد این موضوع اظهار نظری نکرده است.
منبع: رویترز