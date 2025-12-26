باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حجتالاسلام سید علی حسینی، امام جمعه بروجرد، امروز در خطبههای نماز جمعه این شهرستان با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفت: پس از انتخابات پرشور خردادماه ۸۸، سران فتنه بهصورت هماهنگ و یا با هدایت عناصر خارجی، انتقادات ناسالمی را مطرح کرده و با تحریک افکار عمومی، کشور را دچار التهاب کردند.
وی افزود: این جریانها به مدت شش ماه کشور را درگیر آشوب و ناامنی کردند، اما در نهایت مردم با حضور آگاهانه و گسترده خود در حماسه ۹ دی، بصیرت و وفاداریشان به نظام اسلامی را بهخوبی به نمایش گذاشتند و پاسخ قاطعی به فتنهگران دادند.
امام جمعه بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: شهید رئیسی در دوران مسئولیت خود کارخانههای زیادی را راهاندازی کرد و امروز با خروج اتباع خارجی، نیاز کشور به نیروی کار بیش از گذشته احساس میشود که باید برای آن برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.
حسینی با تأکید بر جایگاه احکام دینی گفت: برخی افراد، حتی در میان روحانیون، حجاب را یک موضوع سلیقهای میدانند، در حالی که آیات قرآن و روایات اسلامی بهروشنی بر واجب بودن حجاب دلالت دارد و این مسئله، حکم صریح الهی است و نمیتوان آن را امری شخصی یا سلیقهای تلقی کرد.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: امروز مردم با فشارهای اقتصادی مواجه هستند و بسیاری از اقشار جامعه توان خرید ندارند. سران سه قوه مسئول مدیریت کلان کشور هستند و باید با هماهنگی و برنامهریزی جدی، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف کنند.
امام جمعه بروجرد تأکید کرد: نباید سفره فقرا هر روز کوچکتر شود و لازم است با فتنهگران اقتصادی و کسانی که با سوءاستفاده و رانت، به معیشت مردم آسیب میزنند، بهصورت قاطع برخورد شود.
حسینی همچنین خواستار تقویت نظارتها در کشور شد و گفت: دستگاههای نظارتی، نمایندگان مجلس و نهادهای بازرسی باید با قدرت و جدیت بیشتری عمل کنند تا از بروز فساد و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
وی در پایان با اشاره به مسائل بینالمللی اظهار کرد: بخش عمده فسادها، جنگها و بدبختیهای امروز جهان، حاصل سیاستهای رژیم منحوس آمریکا و وابستگان آن است و سازمانهای بهاصطلاح حقوق بشری و بینالمللی در برابر این ظلمها صرفاً نظارهگر هستند. چرا آنها باید از انرژی هستهای برخوردار باشند، اما کشورهای مستقل از این حق محروم شوند؟ وظیفه ما ایستادگی در برابر استکبار جهانی و دفاع از حقوق ملت ایران است.