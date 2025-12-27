باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-بالاخره پس از ماه‌ها انتظار و انتشار اخبار مختلف، عرضه بنزین سوپر از ۴ دی ماه از طریق جایگاه‌های سیار سوخت در پنج منطقه استان تهران آغاز شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که عرضه بنزین سوپر وارداتی با کیفیت بالا از این پس از طریق جایگاه‌های سوخت سیار در برخی شهرهای کشور انجام می‌شود. هدف این اقدام، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان خاص، افزایش تنوع سوخت و ارائه خدمات بهتر در مناطق پرترافیک و کم‌دسترسی است.

ورود بنزین سوپر به بورس انرژی

براساس گزارش‌ها، پای بنزین وارداتی از دوم آذر ماه به بورس انرژی باز شد و این محصول با نرخ آزاد برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان در تالار بورس انرژی قرار گرفت.

عرضه بنزین سوپر در قالب بورس انرژی، شیوه‌ای جدید در مدیریت سوخت کشور محسوب می‌شود. واردات و عرضه سوخت در بورس و تعیین قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از مصرف بالای بنزین را کاهش دهد.

اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که از صفر تا ۱۰۰ فرآیند واردات، عرضه در بورس و توزیع بنزین سوپر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود و قیمت آن بر پایه رقابت و عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، نه با بخشنامه‌های اداری.

جزئیات عرضه از طریق جایگاه‌های سیار

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد که عرضه نخست بنزین سوپر وارداتی از طریق جایگاه‌های کوچک‌مقیاس و خودروهای سیار در تهران انجام می‌شود.

وی افزود: «در مرحله ابتدایی، تعدادی جایگاه ویژه و خودروهای سیار مجاز برای فروش این فرآورده در نظر گرفته شده است و طرح به تدریج در دیگر نقاط پایتخت و کلان‌شهرهای متقاضی گسترش خواهد یافت.»

هدف از این اقدام، توزیع تدریجی و هدفمند بنزین با کیفیت بالاتر برای متقاضیانی است که تمایل به استفاده از سوخت سوپر دارند.

دسترسی به جایگاه‌های سیار

جایگاه‌های سیار بنزین سوپر در نقاط پرتردد شهر مستقر می‌شوند و محل فعالیت آنها به صورت روزانه از طریق سامانه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی شرکت ملی پخش و اپلیکیشن‌های مرتبط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هدف از ایجاد جایگاه‌های سیار، دسترسی آسان‌تر شهروندان به بنزین با کیفیت بالاتر و کاهش فشار بر جایگاه‌های ثابت است.

طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، عرضه بنزین سوپر وارداتی در جایگاه‌های خاص تهران از جمله ۲۸۱ سعادت‌آباد، میدان بهرود و پارکینگ پارک ژوراسیک آغاز شده است.

روند قیمت‌گذاری و عرضه

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، اعلام کرد که اولین خریدهای بنزین سوپر در بورس انرژی با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان انجام شد.

وزیر نفت، محسن پاک‌نژاد، نیز تأکید کرد که واردات و عرضه این نوع بنزین توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام می‌شود و قیمت نهایی بر اساس قیمت تمام‌شده، شامل هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود متعارف تعیین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که عرضه بنزین سوپر وارداتی خارج از نظام سهمیه‌بندی فعلی است و سهمیه‌های بنزین معمولی بدون تغییر باقی می‌ماند

نرخ و هزینه سوخت‌گیری

براساس گزارش‌های میدانی، نرخ بنزین سوپر در جایگاه‌های سیار ۸۰ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است.

همچنین به دلیل هزینه‌های جانبی جایگاه‌های سیار، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر بار سوخت‌گیری به مصرف‌کننده دریافت می‌شود.

برای یک باک ۴۰ لیتری، هزینه کل به همراه خدمات جایگاه‌های سیار حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود.

شفافیت و رقابت در بازار

قیمت بنزین سوپر وارداتی پس از ثبت توسط عرضه‌کننده، در معرض رقابت خریداران مجاز قرار گرفت و معاملات بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا انجام شد. این روش باعث شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت می‌شود.

عرضه از مسیر قانونی و تحت نظارت انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان از سوخت استاندارد و قیمت واقعی بهره‌مند خواهند شد.

این اقدام، نقطه آغاز توسعه سازوکارهای شفاف در عرضه فرآورده‌های نفتی و هدایت بازار سوخت کشور به سمت نظم، رقابت سالم و پیش‌بینی‌پذیری است.

