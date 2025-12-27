از ۴دی ماه همزمان با استقرار جایگاه‌های سیار سوخت امکان دریافت بنزین سوپر با قیمت ۸۰هزار تومانی برای رانندگان فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-بالاخره پس از ماه‌ها انتظار و انتشار اخبار مختلف، عرضه بنزین سوپر از ۴ دی ماه از طریق جایگاه‌های سیار سوخت در پنج منطقه استان تهران آغاز شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که عرضه بنزین سوپر وارداتی با کیفیت بالا از این پس از طریق جایگاه‌های سوخت سیار در برخی شهرهای کشور انجام می‌شود. هدف این اقدام، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان خاص، افزایش تنوع سوخت و ارائه خدمات بهتر در مناطق پرترافیک و کم‌دسترسی است.

 ورود بنزین سوپر به بورس انرژی

براساس گزارش‌ها، پای بنزین وارداتی از دوم آذر ماه به بورس انرژی باز شد و این محصول با نرخ آزاد برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان در تالار بورس انرژی قرار گرفت.

عرضه بنزین سوپر در قالب بورس انرژی، شیوه‌ای جدید در مدیریت سوخت کشور محسوب می‌شود. واردات و عرضه سوخت در بورس و تعیین قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از مصرف بالای بنزین را کاهش دهد.

اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که از صفر تا ۱۰۰ فرآیند واردات، عرضه در بورس و توزیع بنزین سوپر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود و قیمت آن بر پایه رقابت و عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، نه با بخشنامه‌های اداری.

 جزئیات عرضه از طریق جایگاه‌های سیار

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد که عرضه نخست بنزین سوپر وارداتی از طریق جایگاه‌های کوچک‌مقیاس و خودروهای سیار در تهران انجام می‌شود.

وی افزود: «در مرحله ابتدایی، تعدادی جایگاه ویژه و خودروهای سیار مجاز برای فروش این فرآورده در نظر گرفته شده است و طرح به تدریج در دیگر نقاط پایتخت و کلان‌شهرهای متقاضی گسترش خواهد یافت.»

هدف از این اقدام، توزیع تدریجی و هدفمند بنزین با کیفیت بالاتر برای متقاضیانی است که تمایل به استفاده از سوخت سوپر دارند.

 دسترسی به جایگاه‌های سیار

جایگاه‌های سیار بنزین سوپر در نقاط پرتردد شهر مستقر می‌شوند و محل فعالیت آنها به صورت روزانه از طریق سامانه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی شرکت ملی پخش و اپلیکیشن‌های مرتبط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هدف از ایجاد جایگاه‌های سیار، دسترسی آسان‌تر شهروندان به بنزین با کیفیت بالاتر و کاهش فشار بر جایگاه‌های ثابت است.

طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، عرضه بنزین سوپر وارداتی در جایگاه‌های خاص تهران از جمله ۲۸۱ سعادت‌آباد، میدان بهرود و پارکینگ پارک ژوراسیک آغاز شده است.

 روند قیمت‌گذاری و عرضه

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، اعلام کرد که اولین خریدهای بنزین سوپر در بورس انرژی با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان انجام شد.

وزیر نفت، محسن پاک‌نژاد، نیز تأکید کرد که واردات و عرضه این نوع بنزین توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام می‌شود و قیمت نهایی بر اساس قیمت تمام‌شده، شامل هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود متعارف تعیین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که عرضه بنزین سوپر وارداتی خارج از نظام سهمیه‌بندی فعلی است و سهمیه‌های بنزین معمولی بدون تغییر باقی می‌ماند

 نرخ و هزینه سوخت‌گیری

براساس گزارش‌های میدانی، نرخ بنزین  سوپر در جایگاه‌های سیار ۸۰ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است.

همچنین به دلیل هزینه‌های جانبی جایگاه‌های سیار، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر بار سوخت‌گیری به مصرف‌کننده دریافت می‌شود.

برای یک باک ۴۰ لیتری، هزینه کل به همراه خدمات جایگاه‌های سیار حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود.

 شفافیت و رقابت در بازار

قیمت بنزین سوپر وارداتی پس از ثبت توسط عرضه‌کننده، در معرض رقابت خریداران مجاز قرار گرفت و معاملات بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا انجام شد. این روش باعث شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت می‌شود.

عرضه از مسیر قانونی و تحت نظارت انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان از سوخت استاندارد و قیمت واقعی بهره‌مند خواهند شد.

این اقدام، نقطه آغاز توسعه سازوکارهای شفاف در عرضه فرآورده‌های نفتی و هدایت بازار سوخت کشور به سمت نظم، رقابت سالم و پیش‌بینی‌پذیری است.

 

-

برچسب ها: بنزین سوپر ، سوخت گیری
خبرهای مرتبط
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بنزین از لوله میاد داخل باک و دیده هم نمیشه از کجا بدانیم با بنزین معمولی داخلی مخلوط شده یا نشده ؟
۱
۴
پاسخ دادن
United Arab Emirates
ناشناس
۱۲:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
شروعی برای بنزین هشتاد هزار تومانی برای همه
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حقوق بگیر بازنشسته
۱۲:۰۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اونی که بنزین ۸۰ هزاری میزنه پولشو میکشه رو اجناسش از مردم میگیره دیدم که میگم کارخونه دار وکاسب ضرر نمیکنه ضررش مال حقوق بگیره
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
ب باک خودروهای اقازادها باز شد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۱:۰۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دولت ؛ به فکر و در خدمت مرفهین بی درد !!
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۱:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اگه کسی ده لیتر از این بنزین بزنه ؛ براش لیتری 105 هزار تومن ، تموم میشه ! علی برکت ا... !!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
روی تریبون میگن شکاف و اختلاف طبقاتی بیداد میکنه،در صورتی که خودشون با همین کارا بین مردم شکاف ایجاد کردن، از امروز اینستاگرام پر میشه از بلاک های بی ارزشی که برای این بنزینا صف کشیدن و محتوای چرت میسازن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۳۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
پای بنزین سوپر ۸۰ هزار تومانی به باک خودرو‌ها باز شد از اون طرف یواش یواش بنزین های سهمیه ای هم حذف میشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۰۹:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
سلام
خواستم بگم کسی که ب پراید و پارسش بنزین سوپر ۸۰ هزار تومنی با ۲۵۰ هزار تومن کارمزد نمیزنه بهتر نیست سامانه میزاشتی دوستان بنز و بی ام و سوار ثبت میکردن ماشین میرفت دم خونشون باک پر میکرد تازه کارمزدم بیشتر ازشون میگرفتید تا اینکه گوشه ای از شهر رو ترافیک ایجاد کنید ... ناگفته نماند من ماشین ندارم فقط نظرم رو گفتم ...
۳
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
انشالله ماشین داشته باشید
United States of America
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
چه طور در دوره روحانی بنزین که ۱۰۰۰ تومن بود بنزین سوپر ۱۵۰۰ تومن چه طور اون موقع اختلاف کم بود ، اینا بازی های جدید از جیب مردم بزنند ، خودشون گفتند بوجه سال دیگه بر پایه مالیات گرفتن از مردم و گرون کردن اب و برق میبندیم
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
واردکننده این بنزین را هم به مردم معرفی کنید ببینم کیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
ای کاش منم وارد کننده بودم
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
یه کاری کنند ثانیه ای یه قیمت بنزین بزنید به لحظه میگن در لحظه زندگی کن اینو قشنگ نشون می دهند بهت
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۰۸:۴۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خیلی عالیه
شفاف شدن
درآمدهای نفتی،معدنی،دریایی و سایر درآمدها
شفاف بشن.
مصارفش هم شفاف بشه.
اینو انجام بدین.
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
عرضه بنزین سوپر می بایست به گونه باشد وقیمت پایین که همه قشر مردم وحقوق بگیر همه بتواند از استفاده نماید
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
حالا این بنزین ۸۰ هزار تومانی واقعا وارداتی با کیفیت است یا داخلی با کیفیت و یا همان بنزین معمولی با رنگ متفاوت !!!
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
جدی از کشور دیگه تهیه بارگیری،بار کشتی دوباره تخلیه و بارگیری و این همه دلال و کرایه با سود طرف میشه 80 تومن یعنی یا بنزین نفت هست یا اشغاله
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
این بنزین ها احتکاری هست. مثل طلاهاشون مثل دلارهاشون
۱۲
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان