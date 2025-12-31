نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش تولید، قیمت زعفران افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه برداشت زعفران به اتمام رسیده است، گفت: مسئولان وزارت جهاد به عنوان متولی امر  آمار تولید را اعلام نکردند، اما بررسی ها حاکی از آن است که تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته به طوریکه افت تولید در برخی مناطق محسوس تر و برخی مناطق کمتر بوده است.

به گفته وی، شرایط کاهش بارش و خشکسالی بر تولید اثر گذار بوده است، اما نمی توان آمار دقیقی از درصد افت تولید اعلام کرد.

میری با اشاره به افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی قیمت زعفران در روزهای اخیر بیان کرد:

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات زعفران کماکان ادامه دارد، گفت: بنابر آمار در ۷ ماهه امسال،صادرات زعفران افزایشی بود که در آبان ماه این روند نسبت به سال قبل کاهشی بود که امیدواریم افزایش نیابد. گفتنی است در آبان سال گذشته بیش از ۳۶ تن زعفران صادر شد که آبان امسال این رقم به بیش از ۲۰ تن رسیده است.

 

