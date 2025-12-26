باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز، با تأکید بر اهمیت تقوا و پرهیزکاری، گفت: انسان متقی باید همواره مراقب اعمال خود باشد و شاخصه‌های اصلی او اصلاح میان مردم، دوری از منکر، رعایت عدالت و احسان است.

او با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: گناه موجب روسیاهی انسان در پیشگاه خداوند است و بندگان باید همواره در مسیر بندگی الهی گام بردارند.

امام جمعه شیراز با اشاره به آغاز ایام اعتکاف در ماه رجب، این فرصت را تربیتی و معنوی دانست که حال و هوایی شبیه حج برای جوانان و نوجوانان ایجاد می‌کند و حضور مربیان و فضلای جوان در کنار معتکفان را عاملی برای ارتقای کیفیت این عبادت ارزشمند عنوان کرد.

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، از هیئات مذهبی و عزاداران خواست با حضور پرشور در حرم مطهر، شأن این مناسبت را پاس دارند.

او افزود: این روز ویژه شیراز است و شایسته است مدیریت ارشد استان با تعطیل اعلام کردن آن، زمینه حضور گسترده مردم در مراسم بزرگداشت فرزند بزرگوار امام موسی کاظم (ع) را فراهم سازد.

مسائل اقتصادی و ضرورت هم‌افزایی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبه‌ها به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: دشمنان از مشکلات اقتصادی مردم خوشحال می‌شوند و لازم است دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم در کنار یکدیگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

او با اشاره به موضوعاتی، چون تورم، بودجه و اوراق قرضه، بر ضرورت شفافیت مالی، پاسخگویی و مدیریت صحیح منابع تأکید کرد و افزود: تنها گلایه و مطالبه عمومی کافی نیست؛ جامعه باید همراه با مسئولان، پیگیری مؤثر داشته باشد تا اصلاحات اقتصادی با عدالت و بهبود معیشت مردم همراه شود.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود نیز با توصیه نمازگزاران به تقوا و دوری از گناه گفت: قرآن کریم جایگاه بی‌تقوایی را آتش معرفی می‌کند.

او با اشاره به خطبه‌ای از امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، «ثبات روحی در بلا و راحتی» را از ویژگی‌های انسان‌های با تقوا دانست و افزود: انسان متقی در سخت‌ترین شرایط همان آرامشی را دارد که در اوج پیروزی و رفاه دارد.

امام جمعه شیراز با یادآوری روحیه رزمندگان دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی گفت: آنان سختی راه خدا را بر آسایش ترجیح می‌دادند و بدون اضطراب در میدان حضور می‌یافتند؛ این آرامش نشانه تقواست.

او همچنین با اشاره به خاطره‌ای از تبعید و بازگشت امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل در تبعید و در اوج استقبال مردمی، هر دو را برای خدا می‌دانست و این همان روح بزرگی است که قرآن از آن به «نه اندوهگین شدن از دنیا و نه مغرور شدن به آن» یاد می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس «قوت قلب»، «اعتماد به نفس» و «شجاعت» را از ویژگی‌های برجسته انسان متقی برشمرد و گفت: کسی که دلش به خداوند گره خورده باشد، در برابر تهدید‌ها و توطئه‌ها نمی‌لرزد.

او تأکید کرد: تقوا با تمرین اخلاقی و خودسازی به دست می‌آید و ثبات، مقاومت و بزرگی روح نیازمند تلاش مستمر است؛ بدون خودسازی نمی‌توان راه شهدا و اولیای الهی را ادامه داد.