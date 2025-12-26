باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار روز جمعه در بازدید از باند دوم بزرگراه زاهدان - بیرجند بر اهمیت تکمیل این باند اشاره و اظهار کرد: این پروژه نه‌تنها موجب بهبود ایمنی مسیر و کاهش تصادف می‌شود بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تسهیل حمل و نقل منطقه‌ای جنوب شرق کشور دارد و سرعت اجرای آن رضایت‌بخش است.

وی مسیر زاهدان–بیرجند را به‌عنوان کریدوری حیاتی برای اتصال شرق و جنوب شرق کشور دانست و افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در حال اجراست، بخش‌های آماده شده موجب کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی رانندگان خواهد شد، موضوعی که در محور‌های طولانی سیستان و بلوچستان اهمیت ویژه‌ای دارد و همواره مورد مطالبه مردم و مسوولان محلی بوده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: طول کل مسیر زاهدان - بیرجند حدود ۲۰۰ کیلومتر است که بخشی از آن هم‌اکنون دوطرفه طراحی شده و احداث باند دوم در دستور کار قرار گرفته است.

بیجار با تاکید بر اینکه این پروژه بخشی از برنامه بزرگ توسعه شبکه راه‌های استان است، بر ضرورت تأمین منابع مالی و پشتیبانی مستمر برای تکمیل پروژه‌های راهسازی تاکید کرد و اجرای آنها را نمونه‌ای از تلاش مدیریت استانی برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی سیستان و بلوچستان دانست.

وی با بیان اینکه احداث باند دوم بزرگراه زاهدان - بیرجند بخشی از ۵۱۸ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در سیستان و بلوچستان است، تصریح کرد: این بزرگراه بخشی از شبکه گسترده جاده‌ای استان را تشکیل می‌دهد، این مسیر‌ها با هدف افزایش کیفیت حمل‌ونقل، تقویت ارتباطات داخلی و ایجاد دسترسی بهتر به بازار‌های ملی و بین‌المللی طراحی شده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با بهره‌برداری از این محور، ظرفیت ترانزیت کالا و مسافر افزایش می‌یابد و پیوند اقتصادی بین نقاط مختلف کشور مستحکم‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌ها بخش‌هایی از این پروژه به طول ۳۳ کیلومتر تا دهستان سفیدابه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و انتظار می‌رود روند اجرایی با تخصیص مناسب اعتبارات و مدیریت متمرکز تسریع شود.

