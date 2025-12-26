باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مصلای بزرگ امام خمینی این شهر برگزار شد، با تبریک سالروز ولادت امام محمدتقی (ع) به تبیین جایگاه علمی و معنوی آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: امام جواد (ع) در سن کم به امامت رسیدند، اما با علم، فضیلت و معنویت خود حقانیت اسلام و مکتب اهلبیت (ع) را آشکار کردند.
وی با اشاره به روایات منقول از امام جواد (ع) سه راه رسیدن به رضوان الهی را چنین برشمرد: کثرت استغفار، تواضع در برخورد با مردم و زیاد صدقه دادن و افزود: جامعه مؤمن با تکیه بر این سه شاخصه میتواند به رضایت الهی نزدیک شود.
امامجمعه شهرکرد در ادامه سه عامل جلب محبت مردم از نگاه امام جواد (ع) را انصاف در معاشرت، یاریرسانی در سختیها و داشتن قلبی پاک و عاری از کینه عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به انصاف اجتماعی، کمک به نیازمندان و پاکی دلها نیاز داریم.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با تأکید بر اثرگذاری ادب در تعالی فرد و جامعه اظهار کرد: بر اساس تعالیم اهلبیت (ع)، ادب در برابر خدا، والدین، استاد، همسر، همسایه و مردم، انسان را به مکارم اخلاقی و سعادت دنیا و آخرت میرساند.
وی با اشاره به در پیش بودن ایام اعتکاف، این سنت نبوی را برنامهای سازنده و اثرگذار خواند و از افراد توانمند خواست برای مشارکت در هزینههای اعتکاف و کمک به حضور نوجوانان و جوانان کمبضاعت اقدام کنند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری همچنین با گرامیداشت یومالله ۹ دی گفت: ملت ایران در فتنه ۸۸ با بصیرت و حضور بهموقع نقشه دشمن را نقش بر آب کرد و امروز نیز باید با حفظ وحدت و پیروی از رهبری معظم انقلاب، در برابر توطئهها و جنگ روانی دشمنان هوشیار باشد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار بر اقشار کمدرآمد، همدلی اجتماعی و دستگیری از نیازمندان را ضرورت دانست و افزود: کمک به یکدیگر در این روزگار، مصداق عملی مروّت و مردانگی و ادامه همان روحیه مواسات دورانهای سخت است.
امامجمعه شهرکرد همگان را به تقوا، رعایت حلال و حرام الهی، خودسازی و عمل به سیره اهلبیت (ع) سفارش کرد.